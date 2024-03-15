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الاحتلال يقتحم مخيم الفارعة في طوباس

3/15/2024 6:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مخيم الفارعة، جنوب طوباس.
وأفادت مصدر بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم قادمة من جهة حاجز الحمرا العسكري، ترافقها جرافة، فيما انتشر القناصة عند مدخل المخيم وفي محيطه، بالإضافة إلى انتشار قوات من المشاة داخل المخيم وسط تحليق طائرة استطلاع في الأجواء على ارتفاع منخفض، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
يذكر أن مخيم الفارعة يشهد اقتحامات متكررة بين الفينة والأخرى، أدت إلى استشهاد 14 مواطنا فلسطينيا من المخيم خلال ثلاثة أشهر .

وفا

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