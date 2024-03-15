PNN بالصور : الاحتلال يمنع آلاف المصلين من الوصول للمسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة /PNN / منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم، وصول آلافالمصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال انتشرت بشكل كبير في محيط حواجز قلنديا شمال القدس، والزيتونة شرقها، وبيت لحم جنوبها، وأعادت آلاف المصلين ولم تسمح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

وفي بيت لحم اعاد الاحتلال المئات من المواطنين الذين وصلوا الى حاجز بيت لحم الشمالي المعروفة بحاجز ٣٠٠ ومنعهم من الدخول الى القدس بحجة انهم لا يحملون بطاقات ممغنطة سارية المفعول.

وقالت بهية صلاح ٦٠ عاما في حديث مع مراسل PNN انها وصلت الى الحاجز العسكري ودخلت من البوابات الحديدية الاولى المقامة على الحاجز وعند وصولها لنقطة التدقيق قام الجنود بارجاعها بحجة انها لا تحمل بطاقة ممغنطة.

وقالت انه ليس بيدها حيلة وانها ستعود الى منزلها في بلدة الخضر.

من ناحيته قال الحاج هارون ابو محميد ساخرا

من الشروط والاجراءات الاسرائيلية ان عمره البالغ ٨٥ عاما ما بزال صغيرا على الدخول للقدس

مشيرا الى انه حاول الدخول للقدس لكن الجنود منعوه.

وقال ان الحواجز العسكرية هي ذاتها في وان هذا العام هناك تشديدات اضافية منعته من الوصول .





كما نشر الاحتلال الٱلاف من عناصر شرطته في أزقة البلدة القديمة من القدس

وفي محيط المسجد الأقصى وعند بواباته.



كذلك، منعت قوات الاحتلال جميع الطواقم الطبية من كافة المؤسسات الطبية بالقدس، من الدخول للمسجد الأقصى، واعتدت على عدد منها.

وكانت سلطات الاحتلال قد نصبت يوم أمس حواجز حديدية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وتحديدا عند أبواب الملك فيصل، والغوانمة، والحديد، في مسعى لفرض مزيد من السيطرة على دخول المصلين، والسيطرة على الطرقات وعدم السماح لحرية العبادة بشكل طبيعي في المسجد الأقصى.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على البلدة القديمة من القدس والمسجد الأقصى منذ ستة أشهر وتمنع الدخول إليهما، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان.