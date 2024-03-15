PNN بالصور : الاحتلال يمنع آلاف المصلين من الوصول للمسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة /PNN / منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم، وصول آلاف
المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال انتشرت بشكل كبير في محيط حواجز قلنديا شمال القدس، والزيتونة شرقها، وبيت لحم جنوبها، وأعادت آلاف المصلين ولم تسمح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.
وفي بيت لحم اعاد الاحتلال المئات من المواطنين الذين وصلوا الى حاجز بيت لحم الشمالي المعروفة بحاجز ٣٠٠ ومنعهم من الدخول الى القدس بحجة انهم لا يحملون بطاقات ممغنطة سارية المفعول.
وقالت بهية صلاح ٦٠ عاما في حديث مع مراسل PNN انها وصلت الى الحاجز العسكري ودخلت من البوابات الحديدية الاولى المقامة على الحاجز وعند وصولها لنقطة التدقيق قام الجنود بارجاعها بحجة انها لا تحمل بطاقة ممغنطة.
وقالت انه ليس بيدها حيلة وانها ستعود الى منزلها في بلدة الخضر.
من ناحيته قال الحاج هارون ابو محميد ساخرا
من الشروط والاجراءات الاسرائيلية ان عمره البالغ ٨٥ عاما ما بزال صغيرا على الدخول للقدس
مشيرا الى انه حاول الدخول للقدس لكن الجنود منعوه.
وقال ان الحواجز العسكرية هي ذاتها في وان هذا العام هناك تشديدات اضافية منعته من الوصول .
كما نشر الاحتلال الٱلاف من عناصر شرطته في أزقة البلدة القديمة من القدس
وفي محيط المسجد الأقصى وعند بواباته.
كذلك، منعت قوات الاحتلال جميع الطواقم الطبية من كافة المؤسسات الطبية بالقدس، من الدخول للمسجد الأقصى، واعتدت على عدد منها.
وكانت سلطات الاحتلال قد نصبت يوم أمس حواجز حديدية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وتحديدا عند أبواب الملك فيصل، والغوانمة، والحديد، في مسعى لفرض مزيد من السيطرة على دخول المصلين، والسيطرة على الطرقات وعدم السماح لحرية العبادة بشكل طبيعي في المسجد الأقصى.
يشار إلى أن قوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على البلدة القديمة من القدس والمسجد الأقصى منذ ستة أشهر وتمنع الدخول إليهما، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان.
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