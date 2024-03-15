الحكومة البرازيلية تطالب بعقوبات جنائية ضد العنصريين في إسبانيا

أعربت الحكومة البرازيلية عن حزنها وسخطها، إزاء الإهانات العنصرية الأخيرة التي صدرت في إسبانيا ضد لاعب ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، وطالبت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) باتخاذ إجراءات، لوقف هذا النوع من السلوكيات.

وأكدت وزارة الخارجية البرازيلية، في بيان، أنها ستشدد على قلقها لحكومة إسبانيا والسلطات الرياضية في هذا البلد، بشأن الهجمات المستمرة ضد فينيسيوس.

واشارت إلى أنها ستتواصل مع يويفا، باعتباره الاتحاد المنظم لدوري أبطال أوروبا، حيث وقعت الأحداث.

وكانت مجموعة من مشجعي أتلتيكو مدريد، قد وجهت إهانات لفينيسيوس واصفة اللاعب بـ“الشمبانزي"، في نهاية مباراة الفريق الإسباني أمام إنتر ميلان، التي أقيمت أول أمس الأربعاء على ملعب سفيتاس متروبوليتانو، في إياب ثمن نهائي التشامبيونز ليغ.

وشدد بيان الحكومة البرازيلية على أنه "طالما لا توجد عقوبات جنائية ورياضية على مستوى الفعل، سيستمر العنصريون في تصرفاتهم، ولن تؤدي أي حملة ضد العنصرية إلى نتائج فعالة".

ومن جانبه، كتب رئيس البرازيل، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "إنه أمر لا يصدق، أنه في العقد الثالث من القرن الـ 21 لا يزال هناك سلوك من هذا النوع".

وأضاف: "كل تضامننا مع فيني جونيور. إنه يستحق كل الاحترام والإعجاب بموهبته وكفاءته، وليس هذه المظاهر من البربرية العنصرية".

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