أردني يقتل زوجته بـ 15 طعنة بسكين المطبخ

أقدم أردني

على قتل زوجته بالطعن اكثر من 15 طعنة، ليلة الأول من رمضان، ما أدى الى وفاتها.

ووجه مدعي عام الجنايات الكبرى في الأردن تهمة القتل العمد لرجل طعن زوجته بسكين المطبخ اكثر من 15 طعنة، ليلة الأول من رمضان، ما أدى الى وفاتها في منزلهما بإحدى مناطق جنوب العاصمة عمان بحسب مصدر مقرب من التحقيق.

وأفاد الرجل الذي خضع للاستجواب من قبل المدعي العام بأن خلافات آنية دفعته إلى طعن زوجته عدة طعنات.

وعلل الطب الشرعي سبب الوفاة بالنزف الدموي الحاد إثر تعرض السيدة للطعن، وفقا لوسائل إعلام أردنية.

وتبين عند تشريح الجثة وجود جروح طعنية تعود لسكين مطبخ، فيما لم يفد تقرير الطب الشرعي بوجود آثار شدة أو عنف.

وأكد المصدر أن تحقيق المدعي العام ما زال جاريا، وسيتم الاستماع إلى باقي شهود النيابة بالقضية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، كشف مصدر أمني إقدام شخص أربعيني على طعن زوجته بواسطة اداة حادة داخل منزلهما في احدى مناطق جنوب عمان.

ووفقا للمعلومات قام القاتل، بعد ارتكابه الجريمة، بتسليم نفسه للمركز الأمني المختص.



