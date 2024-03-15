ياسين بونو: الهلال يمكّنه المنافسة في الدوريات الأوروبية

أعرب المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه فريقه خلال الفترة الأخيرة.

وأكد بونو (32 عاما)، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الهلال يقوم بعمل جيد، وهو ما انعكس على نتائج الفريق مؤخرًا.

وأوضح بونو أن القوام الحالي للهلال السعودي، يمكّنه من المنافسة في الدوريات الأوروبية، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في تقديم الأداء المميز من جانب لاعبي الفريق الملقب بالزعيم.

ويعيش الهلال حالة مميزة على صعيد الاستقرار الفني، تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، وهو ما انعكس على النتائج، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد (65 نقطة)، بفارق مريح عن النصر صاحب الوصافة (53 نقطة)، وبلغ الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا على حساب غريمه اتحاد جدة.

وانفرد الهلال برقم تاريخي، بعد تحقيقه أطول سلسلة انتصارات في جميع البطولات (28 فوزًا)، عقب فوزه على غريمه اتحاد جدة 2-0، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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