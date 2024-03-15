ياسين بونو: الهلال يمكّنه المنافسة في الدوريات الأوروبية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعرب المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه فريقه خلال الفترة الأخيرة.
وأكد بونو (32 عاما)، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الهلال يقوم بعمل جيد، وهو ما انعكس على نتائج الفريق مؤخرًا.
وأوضح بونو أن القوام الحالي للهلال السعودي، يمكّنه من المنافسة في الدوريات الأوروبية، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في تقديم الأداء المميز من جانب لاعبي الفريق الملقب بالزعيم.
ويعيش الهلال حالة مميزة على صعيد الاستقرار الفني، تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، وهو ما انعكس على النتائج، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد (65 نقطة)، بفارق مريح عن النصر صاحب الوصافة (53 نقطة)، وبلغ الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا على حساب غريمه اتحاد جدة.
وانفرد الهلال برقم تاريخي، بعد تحقيقه أطول سلسلة انتصارات في جميع البطولات (28 فوزًا)، عقب فوزه على غريمه اتحاد جدة 2-0، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
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