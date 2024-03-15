Friday, 15 March 2024 01:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ليفاندوفسكي يتحدث عن مواجهة مبابي في الدوري الإسباني

3/15/2024 5:19:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

علق روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، على الانتقال المحتمل للفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "اللعب ضد مبابي في الليغا سيكون رائعًا.. إن حدث هذا الانتقال فلن أكون متخوفًا، بل سأنظر إليه بشكل إيجابي".

وأكد ليفاندوفسكي على استمراره مع البارسا لموسم آخر على الأقل، قائلاً: "كل شيء واضح بالنسبة لي، سأبقى في برشلونة الموسم المقبل".

وبسؤاله عن توقعاته لقرعة ربع نهائي دوري الأبطال، أجاب: "كل المتأهلين أقوياء، ومن الصعب تفضيل مواجهة أحدهم على آخر.. ربما أختار دورتموند، ألن تكون العودة إلى هناك كلاعب في برشلونة عاطفية؟".

ويشهد الدور ربع النهائي، تواجد 3 فرق إسبانية، هي أتلتيكو مدريد، برشلونة وريال مدريد، بالإضافة إلى الثنائي الإنجليزي أرسنال ومانشستر سيتي، كما تأهل عملاقا ألمانيا، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، إلى جانب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولن تكون هناك قيود على القرعة، لتكون مفتوحة على كافة الاحتمالات، مما يعني إمكانية صدام فريقين من بلد واحد، أو من سبق لهما أن تواجدا في مرحلة المجموعات معًا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN15032024000110011019ID1107981448

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث