ليفاندوفسكي يتحدث عن مواجهة مبابي في الدوري الإسباني

علق روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، على الانتقال المحتمل للفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "اللعب ضد مبابي في الليغا سيكون رائعًا.. إن حدث هذا الانتقال فلن أكون متخوفًا، بل سأنظر إليه بشكل إيجابي".

وأكد ليفاندوفسكي على استمراره مع البارسا لموسم آخر على الأقل، قائلاً: "كل شيء واضح بالنسبة لي، سأبقى في برشلونة الموسم المقبل".

وبسؤاله عن توقعاته لقرعة ربع نهائي دوري الأبطال، أجاب: "كل المتأهلين أقوياء، ومن الصعب تفضيل مواجهة أحدهم على آخر.. ربما أختار دورتموند، ألن تكون العودة إلى هناك كلاعب في برشلونة عاطفية؟".

ويشهد الدور ربع النهائي، تواجد 3 فرق إسبانية، هي أتلتيكو مدريد، برشلونة وريال مدريد، بالإضافة إلى الثنائي الإنجليزي أرسنال ومانشستر سيتي، كما تأهل عملاقا ألمانيا، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، إلى جانب باريس سان جيرمان الفرنسي.



ولن تكون هناك قيود على القرعة، لتكون مفتوحة على كافة الاحتمالات، مما يعني إمكانية صدام فريقين من بلد واحد، أو من سبق لهما أن تواجدا في مرحلة المجموعات معًا.

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