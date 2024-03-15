7 مواسم على التوالي.. إنجاز غير مسبوق لمحمد صلاح مع ليفربول

حقق محمد صلاح نجم ليفربول، إنجارًا غير مسبوق مع النادي الإنجليزي، خلال مواجهة سبارتا براغ، مساء أمس الخميس، في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وتمكن محمد صلاح، من إحراز هدف لصالح ليفربول في الدقيقة العاشرة، وكان الهدف الثالث للريدز خلال اللقاء.

وبحسب شبكة "سكواكا" المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، بات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يحرز 20 هدفًا في كافة المسابقات، خلال 7 مواسم على التوالي.

وخاض صلاح، مباراته رقم 74 مع ليفربول على صعيد المسابقات الأوروبية، مما جعله يحتل المركز العاشر بقائمة أكثر لاعبي الريدز تمثيلاً له في المواجهات القارية، بالتساوي مع فيل نيل وجوردان هندرسون.

وأمطر ليفربول شباك ضيفه سبارتا براغ التشيكي، بعدد كبير من الأهداف، خلال مواجهتهما، مساء أمس، حيث أنهى الريدز الشوط الأول متقدمًا 1/4، بعد تسجيل أربعة أهداف في أول 14 دقيقة.

واستغرق لاعبو ليفربول، 13 دقيقة و22 ثانية، من أجل الوصول إلى شباك سبارتا براغ التشيكي 4 مرات.

وبحسب شبكة "سكواكا"، فإن رباعية ليفربول في أول ربع ساعة، هي الأسرع في مباراة بالدوري الأوروبي، بنسخته المستحدثة منذ عام 2009، كما تعتبر رباعية ليفربول هي الأسرع في البطولات الأوروبية الكبرى منذ شهر سبتمبر لعام 1971.

وكان تشيلسي آخر فريق سجل أربعة أهداف خلال 13 دقيقة، ضد جيونيس هاوتشاراج من لوكسمبورج، بكأس الكؤوس الأوروبية.

يذكر أن ليفربول سجل هدفين أيضًا خلال أحداث الشوط الثاني، وانتهت المباراة لصالح أبناء يورغن كلوب بستة أهداف مقابل هدف واحد.

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