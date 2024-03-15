توتنهام ينافس ليفربول على صفقة مصرية

أكدت تقارير صحفية ألمانية، دخول لاعب مصري دائرة اهتمامات نادي ليفربول الإنجليزي، بعد سنوات من التألق للنجم المصري محمد صلاح، منذ انضمامه للريدز قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، يهتم ليفربول بالتعاقد مع عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة إن ليفربول ضمن الأندية الراغبة في ضم عمر مرموش، كما أن هناك فرق أخرى ترغب في ضم اللاعب، من بينها توتنهام الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرانكفورت سيطلب الحصول على أعلى مقابل مالي من هذه الصفقة، ولن تقل قيمته عن 40 مليون جنيه إسترليني.

وكان عمر مرموش انضم إلى آينتراخت فرانكفورت مطلع الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر قادمًا من فولفسبورج.

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