لطيفة بنت محمد تهنئ الطفولة الإماراتية بيوم الطفل الإماراتي

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في 15 مارس من كل عام بيوم الطفل الإماراتي...وبهذه المناسبة الكريمة أدلت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة والمنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي بالتصريح والتهنئة التالية:

"بداية ونحن في شهر الخير والرحمة والمغفرة والعتق من النار شهر رمضان المبارك يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن أطفال الجائزة بمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي صاحب السمو الوالد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله ورعاه- وأخيه صاحب السمو الوالد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي -رعاه الله- وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعب الإمارات الوفي كل عام والجميع بخير.



ومن حسن الصدف أن يوم الطفل الإماراتي 15 مارس من كل عام هذا العام تحديداً يتزامن شهر رمضان المبارك...وهنا لابد لنا أن نثمن دور القيادة الرشيدة لإماراتنا الحبيبة في دعم ومساندة كافة مشروعات الطفولة الإماراتية وتوفير الكريمة للطفل الإماراتي على مستوى كافة الأنشطة الاجتماعية والصحية والتربوية والمدرسية حتى اضحت خدمات وإنجازات الطفولة الإماراتية مرجعية عالمية للخدمات الحضارية وتجربة يعتزى بها في كافة الدولية والعالمية. لقد نالت الطفولة الإماراتية وعلى مختلف الامل حقوقها كاملة غير منقوضة وفي مختلف احوالها والشكر لله سبحانه وتعالى ولقيادة الإمارات الوفية التي أعطت الطفولة بلا حدود وفي عطائها تخطت الحدود...وبهذه المناسبة الكريمة والتي نحتفل بها اليوم تفعيلاً وتجسيداً لشعار ومبدأ حق الطفل في الحياة يسعدنا حقيقة أن نرفع أسمى آيات التهاني للوالدة الغالية سمو أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لدعمها ومساندتها لبرامج الطفولة في مختلف المجالات والتهنئة موصولة أيضاً لأم الجود سمو الوالدة الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة الجائزة لاحتضانها ورعايتها للطفولة الإماراتية حتى حققت العديد من الإبداعات والبصمات الراسخة...

والتهنئة لكل القيادات والأمهات والمؤسسات والأفراد الذين يرعون الطفولة الإماراتية يتجرد ونكران ذات وتهنئة خالصة من القلب للطفولة الإماراتية في يومها التاريخي 15 مارس من كل عام ويوم الطفل الإماراتي تحقيقاً ودعماً ومساندة لحق الطفل الإماراتي في حياة كريمة وسعيدة وهانئة، وكل عام وطفولتنا الإماراتية في الصدارة والسمو والرقي والرفعة".





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