شرطة دبي تُلقي القبض على مُتسول تنكر بزي نسائي

ألقت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، القبض على شاب مُتسول، عربي الجنسية، مُتنكر في زي نسائي "عباءة ونقاب" بالقرب من أحد المساجد، وذلك ضمن حملة "كافح التسول" التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة جريمة التسول، والوقاية منها.

وبين العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المُتسول برر قيامه بارتداء الزي النسائي لغرض التسول بأنه "يرى أن الناس يتعاطفون مع النساء المُتسولات أكثر من الرجال"، مشيراً إلى أن إلقاء القبض عليه جاء بالتعاون مع أحد أفراد المجتمع الذي قدم بلاغاً إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات يفيد بشكه بتخفي شاب بزي امرأة من أجل التسول.

وأضاف أن تنكر الشاب بالزي النسائي وقيامه بهذه الطريقة لاستجداء الناس يؤكد أن المتسولين يسعون دائماً بأي سبل من أجل استعطاف الناس في الشهر الفضيل، وأن القصص التي يروونها وادعاءاتهم مُخالفة للحقيقة، ويجب عدم التعاطي والتعامل معها.

وحذر العميد علي سالم الشامسي، أفراد المجتمع من التعاطف مع المتسولين وإعطائهم الأموال، وعدم تصديق أساليبهم التي يهدفون من خلالها إلى استعطاف الناس للحصول على المنافع المادية والعينية، وذلك بقصص وحيل مُفبركة يستجدون بها الجمهور أمام أبواب المساجد أو العيادات أو المستشفيات، أو في الأسواق والطرقات.

وأكد أهمية عدم الاستجابة لهؤلاء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان من خلال الاتصال على مركز الاتصال (901) أو خدمة "عين الشرطة"، ومن خلال التطبيقات الذكية لشرطة دبي، ومنصة (E-Crime) للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

وأوضح أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم في حاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون الاتحادي شأن مكافحة التسول.

وأكد استمرار جهود شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء في التصدي لآفة التسول، التي تسيء للوجه الحضاري للمجتمع، باعتبارها من صور النصب والاحتيال المبطّن باتباع أساليب احتيالية مضللة.





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