«إقامة دبي» تحقق حلم طفل وتتيح له عيش تجربة يوم كمأمور جوازات في مطار دبي

في إطار احتفالها بيوم الطفل الإماراتي الذي تحتفي به الدولة في الـ 15 من مارس من كل عام، حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وفي مبادرة مميّزة حلم طفل صغير، بإتاحة الفرصة له بقضاء يوم مليء بالإثارة والتشويق بتجربة مميّزة جدًا: عيش تجربة دور مأمور جوازات في مطار دبي.

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن هذه المبادرة تعكس روح التفاني والتفاعل الإيجابي مع أحلام الأطفال وتعزيز قدرات الأجيال الصاعدة، وتبني تطلعاتها التي تحرص إقامة دبي على تحقيقها في إطار رؤية الإمارات ومئويتها، بما يعكس التزام الإدارة العامة بتوجيهات القيادة الرشيدة بالبناء في الإنسان منذ المراحل السنية الصغيرة، موضحاً أن الاهتمام بتطوير مهارات الأطفال، واكتشاف مواهبهم، يعزز التنمية الشاملة للشخصية، ويسهم في بناء مجتمع قوي ومبدع ومستدام.

ووفرت إقامة دبي للطفل فرصة العمل كمأمور جوازات في مطار دبي ليوم كامل، ومكّنته بمساعدة مأمور الجوازات من ختم جوازات الأطفال، كما أتاحت له إمكانية الاطلاع ومتابعة إجراءات السفر والتحقق وسط تشجيع من طاقم العمل.

وترجمة للرؤية المستقبلية التي تتبناها إقامة دبي، والتي تعكس التزامها بالبناء في الكفاءات الوطنية والتركيز على دعم الأطفال وتعزيز قدراتهم، وعد سعادة الفريق محمد أحمد المري، "إن الطفل سيكون من الكوادر البشرية في فريق العمل مستقبلا

عندما يكبر".





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