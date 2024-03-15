1.4 مليون مسافر استقبلتهم «الاتحاد للطيران» الشهر الماضي

نشرت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، النتائج الأولية لحركة المسافرين على متن رحلاتها لشهر فبراير 2024. حيث استقبلت الشركة أكثر من 1.4 مليون ضيف، فيما وصل متوسط عامل الحمولة إلى 89% على مدار الشهر.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "في فبراير 2024، شهدنا نموًا بنسبة 46 % على أساس سنوي في أعداد المسافرين مع استمرارنا في تطبيق استراتيجية النمو. بلغ عدد المسافرين منذ بداية العام وحتى تاريخه نحو 2.9 مليون مسافر، أي زيادة بنسبة 40% عن الأرقام المسجلة في فبراير 2023".

وتابع: "شهدنا هذا الشهر على الكثير من التطورات، فقد عززنا من أسطولنا مع استقبال 3 طائرات من طراز 787-9، وهي خطوة تتماشى مع استراتيجية التوسع في شبكة الوجهات من خلال إضافة وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات إلى الأسواق الرئيسية."

وأضاف: "لقد أعلنا عن تشغيل رحلات إلى وجهتين جديدتين هذا العام وهما أنطاليا التركية وجايبور الهندية والتي تمثل الوجهة الحادية عشر التي نشغل إليها رحلات بدون توقف بين أبوظبي وشبه القارة الهندية. كما أننا نشعر بفخر عارم بإعلان شراكتنا مع فريق تشيناي سوبر كينغز الهندي للكريكيت، ما يعزز التزامنا بالسوق الهندية."





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