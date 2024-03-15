السيسي: مصر تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق نار في غزة

السيسي: مصر تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق نار في غزة
التاريخ
3/15/2024 5:19:20 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة إن مصر تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات والسماح للنازحين في جنوب القطاع بالانتقال إلى شماله.
كما حذر السيسي، في رسالة مسجلة، من خطورة الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح الحدودية.
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