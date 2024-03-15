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السيسي: مصر تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق نار في غزة

3/15/2024 5:19:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة إن مصر تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات والسماح للنازحين في جنوب القطاع بالانتقال إلى شماله.

كما حذر السيسي، في رسالة مسجلة، من خطورة الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح الحدودية.


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