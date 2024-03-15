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على طريقة جماهير السعودية.. استفزاز ميسي باسم رونالدو ورد سريع من اللاعب الأرجنتيني (فيديو)

3/15/2024 5:19:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حاولت الجماهير الأمريكية، استفزاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي، بالهتاف باسم غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، إلا أن رد البرغوث جاء سريعًا.

وشارك ليونيل ميسي أساسيًا في مباراة ناشفيل، التي انتهت بصعود إنتر ميامي إلى ربع نهائي دوري أبطال كونكاكاف، بالفوز 1/3 في إياب ثمن النهائي، في ظل انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 2-2، لكن النجم الأرجنتيني خرج مستبدلًا بعد 50 دقيقة لصالح زميله روبرت تايلور.

وهتفت جماهير ناشفيل باسم رونالدو عند الدقيقة 23، في محاولة لتشتيت تركيز ميسي، إلا أن النجم الأرجنتيني سجل هدفًا في نفس اللحظة، ليسكت أصوات الجماهير، حسب مقطع فيديو نشره موقع "For The Win".

وصنع ليونيل ميسي في نفس المباراة، هدفًا لزميله لويس سواريز في الدقيقة الثامنة، ورفع ميسي عدد أهدافه هذا العام مع إنتر ميامي إلى 5 خلال 5 مباريات، فيما سجل سواريز 4 أهداف في 6 مواجهات.

وتأتي هتافات رونالدو لميسي في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما حدث العكس في أكثر من مرة بالسعودية.

وكانت جماهير الأندية المنافسة للنصر السعودي، استخدمت هتافات ميسي لاستفزاز اللاعب البرتغالي، بحكم المنافسة الفردية التاريخية بينهما، وسقط رونالدو في فخ الاستفزازات في أكثر من مناسبة، كان آخرها عندما رد بإشارة غير أخلاقية لجماهير الشباب في ديربي الرياض، مما عرّضه للإيقاف لمدة مباراة والغرامة المالية.

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