الأولى من خلال الممر البحري .. رصد سفينة المساعدات أوبن آرمز قبالة غزة

شوهدت قبالة شاطئ مدينة غزة صباح الجمعة سفينة المساعدات الأولى التي اتبعت الممر البحري من جزيرة قبرص نحو القطاع، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وأظهرت لقطات فيديو وصور التقطها مصورو فرانس برس السفينة التابعة لمنظمة "أوبن آرمز" الخيرية الإسبانية وهي تقترب من سواحل القطاع المحاصر.

وبحسب المنظمة غير الحكومية، تحمل السفينة على متنها 200 طن من المواد الغذائية لسكان غزة المهددين بالمجاعة في ظل الحرب التي دخلت شهرها السادس بين إسرائيل وحركة (حماس).

دشنت السفينة ممرًا بحريا من قبرص إلى القطاع الذي يرزح تحت حصار مطبق منذ اندلاع الحرب، وحيث تخشى الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة واسعة النطاق ولا سيما في المناطق الشمالية التي يصعب الوصول إليها، وحيث بقي أكثر من 300 ألف شخص لم ينزحوا إلى مناطق أخرى.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بهجوم غير مسبوق شنّته الحركة على الدولة العبرية وأدّى إلى مقتل ما لا يقلّ عن 1160 شخصاً في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وردّاً على الهجوم، توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، وهي تنفّذ في القطاع حملة عسكرية أسفرت عن دمار هائل وعن مقتل 31341 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.





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