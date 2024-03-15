أول تحرك من رابطة الدوري الإسباني بعد واقعة مباراة أتلتيكو وإنتر

استنكر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، الهجوم العنصري الذي تعرض له قبل انطلاق مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه إنتر ميلان، الأربعاء الماضي.

وبلغ أتلتيكو مدريد، ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه بركلات الترجيح 3-2 على نظيره إنتر ميلان، في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل، لمجموعة من جماهير أتلتيكو مدريد، تهتف ضد فينيسيوس، وتصفه بـ "القرد".

وبعث فينيسيوس، رسالة عبر حسابه على موقع "إكس" إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قائلاً "أتمنى التفكير في معاقبتهم، هذه حقيقة مؤسفة تحدث حتى في المباريات التي لا أتواجد بها"، وأرفق اللاعب البرازيلي، كلماته بمقطع فيديو لواقعة العنصرية.

وعانى فينيسيوس جونيور من هجمات عنصرية متكررة منذ وصوله إلى إسبانيا في عام 2018.

وشارك فينيسيوس في 27 مباراة بجميع المسابقات رفقة ريال مدريد هذا الموسم، ونجح في تسجيل 16 هدفًا وصناعة 8 أهداف.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني، أنها ستبلغ بما وصفته بهتافات عنصرية مؤسفة موجهة لفينيسيوس جونيور، وأوضحت رابطة الليغا إنها ستقوم بالإبلاغ عن الواقعة، في مكتب المدعي العام المعني بجرائم الكراهية، مؤكدة أن ذلك الإجراء يأتي رغم أن الواقعة في مباراة وبطولة أخرى، وحدثت خارج الملعب.

كما ذكرت تقارير أخرى، أنه كانت هناك أيضًا هتافات عنصرية ضد فينيسيوس، قبل مواجهة برشلونة ونابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

ونشرت إذاعة "كادينا سير" مقطع فيديو لجماهير برشلونة تهتف قائلة "الموت لفينيسيوس"، قبل المباراة التي انتهت 3-1 لصالح البلوغرانا في ملعب "مونتجويك"، كما تم ترديد هتافات مماثلة ضد اللاعب، في مباريات سابقة للريال أمام الفريق الكتالوني.

وسيلعب منتخب إسبانيا أمام البرازيل وديًا على ملعب سانتياغو برنابيو، يوم 26 مارس الجاري، في مواجهة سيكون هدفها محاربة العنصرية.

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