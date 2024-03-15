الفعاليات الرمضانية تتصدر المشهد السياحي في الإمارات

عززت الفعاليات الترفيهية والتسويقية الرمضانية التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري في دولة الإمارات من الأداء الإيجابي للقطاع السياحي وجاذبيته للزوار من مختلف دول العالم.

وبرز خلال الأسبوع الجاري تصنيف مطار زايد الدولي ضمن أفضل ثلاثة مطارات في العالم في تجربة السفر للقادمين، إضافة إلى تحقيق إمارة دبي زيادة في عدد السائحين الدوليين خلال شهر يناير 2024 بنسبة 21 %مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.

وتقدم دولة الإمارات لسكانها وزوارها فرصة الاستمتاع بمجموعة من التجارب الاستثنائية خلال شهر رمضان المبارك، عبر جدول فعاليات غني بالتجارب والأنشطة الثقافية والترفيهية والتسويقية الفريدة من نوعها.

ومن تنظيم «عروض أبوظبي»، عادت ليالي رمضان مجدداً في عام 2024 مع حملة ترويجية غنية انطلقت في 8 مارس الجاري وتمتد حتى 14 أبريل المقبل، لتقدم تجارب تسوق غامرة وتشكيلات حصرية وقطع محدودة الإصدار وعروضاً تجارية فريدة.

وتشهد الحملة العديد من الفعاليات التي تجمع بين العلامات التجارية العالمية والمحلية، بمشاركة أكثر من 3500 متجرٍ عبر 27 مركزاً للتسوّق، حيث تنتظر الزوّار العروض الحصرية لمجموعات رمضانية محدودة الإصدار من علامات الأزياء والجمال العالمية.

رمضان في دبي

وضمن حملة «رمضان في دبي»، كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن جدول حافل بالمبادرات والفعاليات خلال الشهر الكريم، حيث سيكون بإمكان الجميع الاستفادة من مجموعة من العروض الترويجية والخصومات التجارية الحصرية والتجارب المتنوعة التي ستقدمها مراكز التسوق والمتاجر في دبي إلى جانب المبادرات الخيرية والعروض الترويجية في المطاعم لتناول وجبات الإفطار والسحور.

وفي الشارقة، انطلقت فعاليات مهرجان رمضان الشارقة 2024، وسط أجواء احتفالية، ابتهاجاً بالحدث الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 13 أبريل القادم، بنسخته الـ 34 وتمتد فعالياتها على مدار 37 يوماً إلى مختلف مدن ومناطق الإمارة.

ويتيح المهرجان لجمهوره من سكان وزوار الشارقة، اقتناء منتجات متنوعة من أشهر الماركات العالمية، بأسعار تنافسية وبنسبة تخفيضات تصل إلى 75 %، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات الترفيهية.

وفي خورفكان، انطلقت أمس فعاليات مهرجان «دكاكين» الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة للسنة الثانية على التوالي في ساحة «مدرج خورفكان» التحفة المعمارية بطرازها الروماني ويستمر حتى 14 أبريل المقبل بمشاركة 34 متجراً تستعرض منتجات الأسر ورواد الأعمال والتجار المحليين لتشمل الأزياء وألعاب الأطفال والمنتجات العطرية والحلي إلى جانب المطاعم والمقاهي الشعبية التي تلبي مختلف الأذواق.

1.77 مليون سائح

واستقبلت دبي 1.77 مليون سائح دولي خلال شهر يناير 2024 بزيادة وصلت إلى 21% مقارنة بـ 1.47 مليون زائر في الفترة نفسها من 2023، وذلك وفقاً لتقرير أداء السياحة لشهر يناير الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وبلغ عدد الغرف الفندقية حتى نهاية يناير 2024 أكثر من 150.4 ألف غرفة في 823 منشأة، مقارنة بـ 147.199 ألف غرفة في 809 منشآت نهاية يناير 2023، فيما تخطى متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي خلال يناير من العام الجاري 83% مقارنة بنحو 80% في الفترة نفسها من 2023.

مطار زايد الدولي

فاز مطار زايد الدولي بجائزة أفضل مطار في العالم من حيث تجربة المسافرين القادمين، وذلك بعد إعلان مجلس المطارات العالمي جوائز جودة خدمات لعام 2023.

وتلقي جوائز جودة الخدمات في المطارات هذا العام الضوء على الفائزين باعتبارهم أفضل المطارات في العالم من حيث جودة تجربة المسافرين، وذلك بالاستناد إلى خيارات المشاركين فيما يقارب 600 ألف استبيان مخصّص للمسافرين.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة جوائز جودة خدمات المطارات هي برنامج القياس العالمي الوحيد ضمن قطاع الطيران المخصّص لقياس مدى رضا المسافرين عن تجربة سفرهم أثناء تواجدهم في المطار.

وأعلنت «الاتحاد للطيران» تعزيز خدماتها بين مطار زايد الدولي في أبوظبي «AUH» وروما «FCO» من 11 رحلة أسبوعية إلى 14 رحلة أسبوعية، وذلك بمعدل رحلتين يومياً ابتداءً من 1 نوفمبر 2024 لتلبية الطلب المتزايد على هذه الوجهة.

استحواذ

أعلنت كل من شركة «ألفا ظبي القابضة» وشركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، المالكة والمشغلة لعدد من العلامات التجارية الفندقية الشهيرة، عن استكمالها صفقة استحواذ استراتيجية تم خلالها توحيد 3 من وحدات أعمال الضيافة التابعة لشركة «ألفا ظبي» تحت مظلة شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق.

وتمتلك شركة ألفا ظبي حصة قدرها 36.4% في شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق التي استحوذت بدورها على 100% من أسهم شركة «أيه دي إتش هوسبيتاليتي آر أس سي ليميتد»، وشركة مربان «بي في أي» هولدينج إنك، وشركة هيل فيو ريزورتس «سيشيل» ليميتد.

ووقعت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي اتفاقيتين مع كل من «شميترلينج إنترناشيونال» و«هوتيل بيدز» على هامش معرض بورصة السياحة العالمية في برلين 2024، ترسيخاً لمكانة الإمارة وجهة عالمية مفضلة مع التركيز على تعزيز وعي السياح ومنظمي الفعاليات في أوروبا بالتجارب الترفيهية والثقافية المتنوعة وآفاق النمو السياحي الواعدة في منطقتي العين والظفرة.

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