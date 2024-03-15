انخفاض أسعار النفط عالميا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ في الجلسة السابقة، وعلى الرغم من ذلك جرى تداول عقود "برنت" فوق مستوى 85 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.21% إلى 81.09 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام "برنت" العالمي بنسبة 0.20% إلى 85.25 دولار للبرميل.

وفي تعاملات أمس الخميس، سجلت أسعار الذهب الأسود أعلى مستوى منذ 7 نوفمبر الماضي، حيث صعدت عقود خام "برنت" فوق مستوى 85 دولارا للبرميل.

وجاء الارتفاع بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الخام هذا العام 2024، كما أثرت على صعود الأسعار هجمات نظام كييف على بنية تحتية للطاقة في روسيا.

من جهته نفى نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين وجود أية مشاكل في مواصلة إمدادات الوقود الروسية، وأضاف أن زيادة الأسعار ستسمح بتحقيق عوائد إضافية.