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الفلسطينيون يشدون الرحال للأقصى في أول جمعة من رمضان

3/15/2024 5:06:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بثت منصات فلسطينية على تليغرام مشاهد لبدء توافد المصلين إلى المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان لأداء الصلاة.
وتظهر المشاهد تسيير حافلات لنقل المصلين من رام الله إلى الأقصى وآخرين يتوافدون على الأقدام قبيل ساعات من موعد الصلاة، فيما تظهر مشاهد أخرى خروج آلاف الفلسطينيين من الأقصى بعد أداء صلاة فجر الجمعة الأولى فيه.













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