الفلسطينيون يشدون الرحال للأقصى في أول جمعة من رمضان

الفلسطينيون يشدون الرحال للأقصى في أول جمعة من رمضان
التاريخ
3/15/2024 5:06:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بثت منصات فلسطينية على تليغرام مشاهد لبدء توافد المصلين إلى المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان لأداء الصلاة.
وتظهر المشاهد تسيير حافلات لنقل المصلين من رام الله إلى الأقصى وآخرين يتوافدون على الأقدام قبيل ساعات من موعد الصلاة، فيما تظهر مشاهد أخرى خروج آلاف الفلسطينيين من الأقصى بعد أداء صلاة فجر الجمعة الأولى فيه.
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