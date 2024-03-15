الذهب يرتفع لكنه يتجه لأول خسائر أسبوعية في شهر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لقطع سلسلة مكاسب دامت 3 أسابيع، بفعل مؤشرات جديدة حول التضخم في أميركا.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3 بالمئة إلى 2173 دولارا للأونصة.
وتعمق مستويات التضخم المرتفعة الضغوط على الفدرالي للإبقاء على معدل الفائدة مرتفعا، بما يؤثر على الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب، ويزيد من جاذبية السندات.
MENAFN15032024000208011052ID1107981327
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.