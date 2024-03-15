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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

3/15/2024 4:42:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 3 (كونا) --

الخامس عشر من مارس:
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1967 - تأسيس منظمة المدن العربية في الكويت وهي منظمة إقليمية عربية غير حكومية متخصصة في شؤون المدن والبلديات ومقرها الدائم في الكويت.
1974 - تلفزيون الكويت يبدأ بث برامجه بالألوان على نظام (بال) الألماني تزامنا مع انطلاق بطولة كأس الخليج العربي الثالثة لكرة القدم التي أقيمت في الكويت.
1983 - أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح يصدر مرسوما بقانون بالموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية الموقعة بتونس في 15 مايو 1979.
1994 - الكويت تعفي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من تعبئة واستخدام بطاقات الدخول المستخدمة في منافذها تعزيزا لأواصر التقارب بين شعوب المنطقة.
1997 - وفاة المربي الفاضل صالح عبدالملك الصالح عن عمر ناهز 76 عاما وهو أحد أبرز من عمل في مجال التربية والتعليم في الكويت.
2004 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بالموافقة على انضمام الكويت إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية.
2012 - الكويت تقرر إغلاق سفارتها في دمشق وتأمر دبلوماسييها بمغادرة الاراضي السورية بسبب تردي الاوضاع الامنية.
2014 - فريق طبي كويتي في مستشفى (زين) يجري عملية جراحية تعد الاولى من نوعها في الشرق الاوسط لطفل عمره ثلاثة أشهر تمثلت بفصل التصاق خلقي بين القصبة الهوائية والمريء في الصدر بواسطة المنظار الحنجري مع اجراء شق جراحي صغير في منتصف الرقبة.
2016 - مجلس الأمة يوافق على مشروع القانون بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين والذي يمنح كل مواطن كويتي بلغ 65 عاما بطاقة تنظم الحقوق العامة لهم من علاج في الخارج ومخصص شهري وبدل خادم او ممرض وحقه في استخدام المواصلات العامة مع اعفائه من الرسوم.
2018 - رئيس مركز الكويت التخصصي الدكتور خالد السبتي ينجح في إجراء عملية دقيقة ومعقدة على الشبكية لمريض روسي في مركز طب العيون بمدينة سانت بطرسبورغ حيث ان التقنية والاسلوب الجراحي اللذين استخدمهما كانا جديدين بالنسبة للمدرسة الروسية لعلاج امراض الشبكية.
2018 - شركة ناقلات النفط الكويتية توقع عقدا مع شركة (بوهاي لصناعة السفن والصناعات الثقيلة) الصينية لبناء ناقلة نفط خام عملاقة بقيمة 7ر79 مليون دولار أمريكي ضمن المرحلة الرابعة من تحديث أسطولها.
2022 - منتخب الكويت لرماية (التراب) للفرق يحقق الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم بقبرص.(النهاية)




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