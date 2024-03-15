حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 3 (كونا) --
الخامس عشر من مارس:
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1967 - تأسيس منظمة المدن العربية في الكويت وهي منظمة إقليمية عربية غير حكومية متخصصة في شؤون المدن والبلديات ومقرها الدائم في الكويت.
1974 - تلفزيون الكويت يبدأ بث برامجه بالألوان على نظام (بال) الألماني تزامنا مع انطلاق بطولة كأس الخليج العربي الثالثة لكرة القدم التي أقيمت في الكويت.
1983 - أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح يصدر مرسوما بقانون بالموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية الموقعة بتونس في 15 مايو 1979.
1994 - الكويت تعفي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من تعبئة واستخدام بطاقات الدخول المستخدمة في منافذها تعزيزا لأواصر التقارب بين شعوب المنطقة.
1997 - وفاة المربي الفاضل صالح عبدالملك الصالح عن عمر ناهز 76 عاما وهو أحد أبرز من عمل في مجال التربية والتعليم في الكويت.
2004 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بالموافقة على انضمام الكويت إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية.
2012 - الكويت تقرر إغلاق سفارتها في دمشق وتأمر دبلوماسييها بمغادرة الاراضي السورية بسبب تردي الاوضاع الامنية.
2014 - فريق طبي كويتي في مستشفى (زين) يجري عملية جراحية تعد الاولى من نوعها في الشرق الاوسط لطفل عمره ثلاثة أشهر تمثلت بفصل التصاق خلقي بين القصبة الهوائية والمريء في الصدر بواسطة المنظار الحنجري مع اجراء شق جراحي صغير في منتصف الرقبة.
2016 - مجلس الأمة يوافق على مشروع القانون بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين والذي يمنح كل مواطن كويتي بلغ 65 عاما بطاقة تنظم الحقوق العامة لهم من علاج في الخارج ومخصص شهري وبدل خادم او ممرض وحقه في استخدام المواصلات العامة مع اعفائه من الرسوم.
2018 - رئيس مركز الكويت التخصصي الدكتور خالد السبتي ينجح في إجراء عملية دقيقة ومعقدة على الشبكية لمريض روسي في مركز طب العيون بمدينة سانت بطرسبورغ حيث ان التقنية والاسلوب الجراحي اللذين استخدمهما كانا جديدين بالنسبة للمدرسة الروسية لعلاج امراض الشبكية.
2018 - شركة ناقلات النفط الكويتية توقع عقدا مع شركة (بوهاي لصناعة السفن والصناعات الثقيلة) الصينية لبناء ناقلة نفط خام عملاقة بقيمة 7ر79 مليون دولار أمريكي ضمن المرحلة الرابعة من تحديث أسطولها.
2022 - منتخب الكويت لرماية (التراب) للفرق يحقق الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم بقبرص.(النهاية)
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