الولايات المتحدة ترحب بتعيين رئيس للحكومة الفلسطينية الجديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 3 (كونا) -- رحبت الولايات المتحدة الامريكية بتعيين المستشار الاقتصادي محمد مصطفى رئيسا للحكومة الفلسطينية الجديدة داعية الى الاسراع بتنفيذ الاصلاحات الضرورية لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.
ودعت المتحدثة باسم البيت الابيض ادريان واتسون في بيان مساء أمس الخميس الى تشكيل حكومة اصلاحية فلسطينية في اسرع وقت ممكن آملة في ان تتمكن الحكومة الجديدة من تنفيذ سياسات وإصلاحات ذات مصداقية وبعيدة المدى.
وقالت واتسون ان "اصلاح السلطة الفلسطينية أمر ضروري لتحقيق النتائج للشعب الفلسطيني وتهيئة الظروف اللازمة للاستقرار في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة".
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ذكرت ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عين مساء أمس الخميس المستشار الاقتصادي محمد مصطفى رئيسا للوزراء وتشكيل الحكومة ال19 في حين تشهد الاراضي الفلسطينية حالة توتر على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة.(النهاية)
ا م م / غ ع
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