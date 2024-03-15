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الولايات المتحدة ترحب بتعيين رئيس للحكومة الفلسطينية الجديدة

3/15/2024 4:42:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 3 (كونا) -- رحبت الولايات المتحدة الامريكية بتعيين المستشار الاقتصادي محمد مصطفى رئيسا للحكومة الفلسطينية الجديدة داعية الى الاسراع بتنفيذ الاصلاحات الضرورية لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.
ودعت المتحدثة باسم البيت الابيض ادريان واتسون في بيان مساء أمس الخميس الى تشكيل حكومة اصلاحية فلسطينية في اسرع وقت ممكن آملة في ان تتمكن الحكومة الجديدة من تنفيذ سياسات وإصلاحات ذات مصداقية وبعيدة المدى.
وقالت واتسون ان "اصلاح السلطة الفلسطينية أمر ضروري لتحقيق النتائج للشعب الفلسطيني وتهيئة الظروف اللازمة للاستقرار في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة".
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ذكرت ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عين مساء أمس الخميس المستشار الاقتصادي محمد مصطفى رئيسا للوزراء وتشكيل الحكومة ال19 في حين تشهد الاراضي الفلسطينية حالة توتر على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة.(النهاية)

ا م م / غ ع



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