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(سنتكوم): تصدينا لصواريخ باليستية وطائرات مسيرة للحوثيين بالبحر الاحمر وخليج (عدن)

3/15/2024 4:42:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 3 (كونا) -- اعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) تصديها بنجاح لعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي اطلقت من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا (الحوثي) في اليمن باتجاه البحر الاحمر وخليج (عدن).
وقالت (سنتكوم) في بيان على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي (اكس) مساء امس الخميس إنه "في ال14 من مارس أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن بالاضافة الى صاروخين مضادين للسفن باتجاه البحر الأحمر".
وأضافت أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو سفن التحالف الموجودة في المنطقة".
وأشارت (سنتكوم) إلى أن "القيادة المركزية الامريكية نجحت كذلك في اليوم نفسه في تحديد وتدمير تسعة صواريخ مضادة للسفن وطائرتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وأوضحت أن "هذه الاجراءات (الضربات) ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الامريكية والسفن التجارية".
وكانت (الخارجية) الامريكية دانت في بيانات عدة استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل ميليشيا (الحوثي) خصوصا السفن التي تحمل مساعدات انسانية.
وأعلنت الولايات المتحدة في ال17 من يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج (عدن) والقوات المتمركزة في المنطقة.(النهاية)

ا م م / م خ




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