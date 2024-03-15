(سنتكوم): تصدينا لصواريخ باليستية وطائرات مسيرة للحوثيين بالبحر الاحمر وخليج (عدن)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 3 (كونا) -- اعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) تصديها بنجاح لعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي اطلقت من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا (الحوثي) في اليمن باتجاه البحر الاحمر وخليج (عدن).
وقالت (سنتكوم) في بيان على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي (اكس) مساء امس الخميس إنه "في ال14 من مارس أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن بالاضافة الى صاروخين مضادين للسفن باتجاه البحر الأحمر".
وأضافت أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو سفن التحالف الموجودة في المنطقة".
وأشارت (سنتكوم) إلى أن "القيادة المركزية الامريكية نجحت كذلك في اليوم نفسه في تحديد وتدمير تسعة صواريخ مضادة للسفن وطائرتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وأوضحت أن "هذه الاجراءات (الضربات) ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الامريكية والسفن التجارية".
وكانت (الخارجية) الامريكية دانت في بيانات عدة استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل ميليشيا (الحوثي) خصوصا السفن التي تحمل مساعدات انسانية.
وأعلنت الولايات المتحدة في ال17 من يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج (عدن) والقوات المتمركزة في المنطقة.(النهاية)
ا م م / م خ
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