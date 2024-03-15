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ماليزيا تؤيد الدعوة إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة (الإسلاموفوبيا)

3/15/2024 4:42:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 15 - 3 (كونا) -- أعلنت ماليزيا اليوم الجمعة تأييدها الكامل للدعوة إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا).
وقال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لليوم العالمي لمكافحة (الإسلاموفوبيا) "نرحب بمختلف المبادرات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي الداعية الى تكثيف الجهود الدولية لتعزيز ثقافة التسامح والسلام على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات".
وأضاف أن "هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات الملموسة لمعالجة قضية (الإسلاموفوبيا) ونحن نحث المجتمع الدولي بقوة على تحديد تدابير ملموسة لمواجهة الظروف والمواقف السائدة التي تشجع هذه الأعمال البغيضة".
وأوضح حسن أنه "في الذكرى السنوية الثالثة لليوم العالمي لمكافحة (الإسلاموفوبيا) لا تزال ماليزيا تشعر بالفزع إزاء إضفاء الشرعية على الأعمال الهجومية وغير المحترمة والاستفزازية بما في ذلك التدنيس المتكرر للقرآن الكريم الذي يواصل تأجيج الكراهية والعنف ضد المسلمين والأقليات الدينية".
وأشار إلى أن "هذه الأعمال هي مرتكز الأعمال المعادية للاسلام والتي ارتفعت بشكل خطير إلى أبعاد وبائية في الآونة الأخيرة" مؤكدا أنه إذا "تركت هذه الأعمال دون رادع فإنها ستؤدي بلا شك إلى حلقة مفرغة من العنف والتطرف من شأنها أن تقوض الجهود الرامية إلى إقامة السلام والوئام الدوليين والحفاظ عليهما".
كما أكد في هذا الإطار التزام بلاده الثابت بالتصدي لكراهية الإسلام وجميع أعمال العنف والكراهية ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم قائلا "نحن مستمرون في التمسك بروح المادة الأولى من إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تنص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق".
وأشار إلى أن الحوار بين الثقافات والأديان يؤدي دورا هاما في تعزيز السلام والاعتدال والتسامح الديني قائلا "باعتبار ماليزيا بلدا متعدد الأعراق والأديان نعتقد أن قيمة الاعتدال تكمن في تجسير الخلافات وحل النزاعات لأنها تدعو إلى الاحترام المتبادل والتفاهم والتسامح والحوار والتسوية والوئام والشمول والعدالة".(النهاية)

ع ا ب / م خ




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