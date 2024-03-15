ماليزيا تؤيد الدعوة إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة (الإسلاموفوبيا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 15 - 3 (كونا) -- أعلنت ماليزيا اليوم الجمعة تأييدها الكامل للدعوة إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا).
وقال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لليوم العالمي لمكافحة (الإسلاموفوبيا) "نرحب بمختلف المبادرات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي الداعية الى تكثيف الجهود الدولية لتعزيز ثقافة التسامح والسلام على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات".
وأضاف أن "هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات الملموسة لمعالجة قضية (الإسلاموفوبيا) ونحن نحث المجتمع الدولي بقوة على تحديد تدابير ملموسة لمواجهة الظروف والمواقف السائدة التي تشجع هذه الأعمال البغيضة".
وأوضح حسن أنه "في الذكرى السنوية الثالثة لليوم العالمي لمكافحة (الإسلاموفوبيا) لا تزال ماليزيا تشعر بالفزع إزاء إضفاء الشرعية على الأعمال الهجومية وغير المحترمة والاستفزازية بما في ذلك التدنيس المتكرر للقرآن الكريم الذي يواصل تأجيج الكراهية والعنف ضد المسلمين والأقليات الدينية".
وأشار إلى أن "هذه الأعمال هي مرتكز الأعمال المعادية للاسلام والتي ارتفعت بشكل خطير إلى أبعاد وبائية في الآونة الأخيرة" مؤكدا أنه إذا "تركت هذه الأعمال دون رادع فإنها ستؤدي بلا شك إلى حلقة مفرغة من العنف والتطرف من شأنها أن تقوض الجهود الرامية إلى إقامة السلام والوئام الدوليين والحفاظ عليهما".
كما أكد في هذا الإطار التزام بلاده الثابت بالتصدي لكراهية الإسلام وجميع أعمال العنف والكراهية ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم قائلا "نحن مستمرون في التمسك بروح المادة الأولى من إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تنص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق".
وأشار إلى أن الحوار بين الثقافات والأديان يؤدي دورا هاما في تعزيز السلام والاعتدال والتسامح الديني قائلا "باعتبار ماليزيا بلدا متعدد الأعراق والأديان نعتقد أن قيمة الاعتدال تكمن في تجسير الخلافات وحل النزاعات لأنها تدعو إلى الاحترام المتبادل والتفاهم والتسامح والحوار والتسوية والوئام والشمول والعدالة".(النهاية)
ع ا ب / م خ
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