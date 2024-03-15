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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 88ر1 دولار ليبلغ 39ر84 دولار

3/15/2024 4:42:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 3 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 88ر1 دولار ليبلغ 39ر84 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل51ر82 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39ر1 دولار لتبلغ 42ر85 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54ر1 دولار لتبلغ 26ر81 دولار.(النهاية)

ع ع م / ا ف ح



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