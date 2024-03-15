سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 88ر1 دولار ليبلغ 39ر84 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 3 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 88ر1 دولار ليبلغ 39ر84 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل51ر82 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39ر1 دولار لتبلغ 42ر85 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54ر1 دولار لتبلغ 26ر81 دولار.(النهاية)
ع ع م / ا ف ح
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