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السلطات السنغالية تطلق سراح المعارضين عثمان سونكو وديوماي افاي

3/15/2024 4:42:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 15 - 3 (كونا) -- اطلقت السلطات السنغالية سراح المعارضين عثمان سونكو رئيس الحزب (الوطني السنغالي من اجل العمل والاخلاق والاخوة) المعروف اختصارا ب(باستيف) المنحل والقيادي في الحزب المترشح للرئاسة باسيرو ديوماي افاي.
ونقلت وكالة الانباء السنغالية مساء أمس الخميس عن مصادر موثوقة قولها إنه "تم اطلاق سراح المعارضين بناء على مشروع قانون العفو الذي اصدره الرئيس ماكي صال في 4 مارس الجاري وصادقت عليه الجمعية الوطنية (البرلمان) في السادس من الشهر ذاته وذلك بهدف تهدئة الاوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد".
وكان عثمان سونكو وهو عمدة مدينة (زيغينشور) ومعارض لنظام الرئيس ماكي صال اعتقل منذ نهاية يوليو الماضي بتهم مختلفة بينها (الدعوة الى التمرد) وكان مرشحا للانتخابات الرئاسية لعام 2024 قبل ان يستبعده المجلس الدستوري ليتم تعيين مساعده باسيرو ديوماي افاي لخوض الانتخابات.
اما ديوماي افاي فاعتقل في 14 ابريل 2023 بتهم ارتكاب افعال من شأنها "المساس بالسكينة العامة" و"ازدراء المحكمة".
ويأتي الافراج عن المعارضين بعد الاعلان عن تنظيم الانتخابات الرئاسية في 24 مارس الجاري وبروز دعوات لتصفية الاجواء السياسية والحفاظ على العملية الديمقراطية في البلاد.(النهاية)

م ر ي / غ ع




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