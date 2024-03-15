السلطات السنغالية تطلق سراح المعارضين عثمان سونكو وديوماي افاي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 15 - 3 (كونا) -- اطلقت السلطات السنغالية سراح المعارضين عثمان سونكو رئيس الحزب (الوطني السنغالي من اجل العمل والاخلاق والاخوة) المعروف اختصارا ب(باستيف) المنحل والقيادي في الحزب المترشح للرئاسة باسيرو ديوماي افاي.
ونقلت وكالة الانباء السنغالية مساء أمس الخميس عن مصادر موثوقة قولها إنه "تم اطلاق سراح المعارضين بناء على مشروع قانون العفو الذي اصدره الرئيس ماكي صال في 4 مارس الجاري وصادقت عليه الجمعية الوطنية (البرلمان) في السادس من الشهر ذاته وذلك بهدف تهدئة الاوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد".
وكان عثمان سونكو وهو عمدة مدينة (زيغينشور) ومعارض لنظام الرئيس ماكي صال اعتقل منذ نهاية يوليو الماضي بتهم مختلفة بينها (الدعوة الى التمرد) وكان مرشحا للانتخابات الرئاسية لعام 2024 قبل ان يستبعده المجلس الدستوري ليتم تعيين مساعده باسيرو ديوماي افاي لخوض الانتخابات.
اما ديوماي افاي فاعتقل في 14 ابريل 2023 بتهم ارتكاب افعال من شأنها "المساس بالسكينة العامة" و"ازدراء المحكمة".
ويأتي الافراج عن المعارضين بعد الاعلان عن تنظيم الانتخابات الرئاسية في 24 مارس الجاري وبروز دعوات لتصفية الاجواء السياسية والحفاظ على العملية الديمقراطية في البلاد.(النهاية)
م ر ي / غ ع
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