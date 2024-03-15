انخفاض أسعار النفط وبرنت فوق مستوى 85 دولاراً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 آذار (بترا)- انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ في الجلسة السابقة، وعلى الرغم من ذلك جرى تداول عقود "برنت" فوق مستوى 85 دولاراً للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.21 بالمئة إلى 81.09 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام "برنت" العالمي بنسبة 0.20 بالمئة إلى 85.25 دولار للبرميل، وفقا لوكالة بلومبرج الاقتصادية.
وفي تعاملات أمس الخميس، سجلت أسعار الذهب الأسود أعلى مستوى منذ 7 تشرين الثاني الماضي، حيث صعدت عقود خام "برنت" فوق مستوى 85 دولارا للبرميل.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
15/03/2024 11:16:15
MENAFN15032024000117011021ID1107981212
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.