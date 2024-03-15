انخفاض أسعار النفط وبرنت فوق مستوى 85 دولاراً

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 آذار (بترا)- انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ في الجلسة السابقة، وعلى الرغم من ذلك جرى تداول عقود "برنت" فوق مستوى 85 دولاراً للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.21 بالمئة إلى 81.09 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام "برنت" العالمي بنسبة 0.20 بالمئة إلى 85.25 دولار للبرميل، وفقا لوكالة بلومبرج الاقتصادية.

وفي تعاملات أمس الخميس، سجلت أسعار الذهب الأسود أعلى مستوى منذ 7 تشرين الثاني الماضي، حيث صعدت عقود خام "برنت" فوق مستوى 85 دولارا للبرميل.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

15/03/2024 11:16:15