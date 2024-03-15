استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 آذار (بترا)- استشهد وأصيب عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واستهدفت منتظري مساعدات إغاثية قرب دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة.
وأفادت وزارة الصحة في القطاع، فجر اليوم الجمعة، بـ"ارتفاع حصيلة مجزرة دوار الكويت الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي إلى 20 شهيدا و155 إصابة".
وأشارت إلى أن "الجرحى يفترشون الأرض في مجمع الشفاء الطبي، فيما تعجز الطواقم الطبية عن التعامل مع حجم ونوعية الإصابات التي تصل مستشفيات شمال غزة بسبب ضعف الامكانيات الطبية والبشرية".
وحسب بيان لوزارة الصحة أمس الخميس، فقد ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 69 شهيدا و110 إصابات خلال 24 ساعة، لترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 31341 شهيدا و73134 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
15/03/2024 10:13:41
MENAFN15032024000117011021ID1107981210
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