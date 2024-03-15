استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 آذار (بترا)- استشهد وأصيب عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واستهدفت منتظري مساعدات إغاثية قرب دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة في القطاع، فجر اليوم الجمعة، بـ"ارتفاع حصيلة مجزرة دوار الكويت الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي إلى 20 شهيدا و155 إصابة".

وأشارت إلى أن "الجرحى يفترشون الأرض في مجمع الشفاء الطبي، فيما تعجز الطواقم الطبية عن التعامل مع حجم ونوعية الإصابات التي تصل مستشفيات شمال غزة بسبب ضعف الامكانيات الطبية والبشرية".

وحسب بيان لوزارة الصحة أمس الخميس، فقد ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 69 شهيدا و110 إصابات خلال 24 ساعة، لترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 31341 شهيدا و73134 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

15/03/2024 10:13:41