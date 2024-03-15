رئيس الوزراء البريطاني يستبعد إجراء انتخابات عامة في 2 أيار المقبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 15 آذار (بترا)- قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه لن تكون هناك انتخابات عامة (برلمانية) في الثاني من أيار المقبل، وهو التاريخ الذي تجري فيه الانتخابات المحلية (البلدية).
وأضاف سوناك في مقابلة مع قناة "أي تي في نيوز"، أنه "في غضون عدة أسابيع، سنجري انتخابات لمفوضي الشرطة ومكافحة الجريمة والمجالس المحلية ورؤساء البلديات في جميع أنحاء البلاد".
وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت ستكون هناك انتخابات عامة في نفس التاريخ، أجاب سوناك بالقول "لن تكون هناك انتخابات عامة في ذلك اليوم".
وكان سوناك قد صرح سابقا أن الانتخابات العامة ستجرى في النصف الثاني من عام 2024.
ووفق هيئة "بي بي سي" ، تجرى الانتخابات العامة كل خمس سنوات، وأن آخر موعد يمكن إجراء الانتخابات المقبلة فيه قانونيا هو 28 كانون الثاني 2025، لكن سوناك لديه الصلاحيات للدعوة لإجراء انتخابات قبل هذا التاريخ.
--(بترا)
رش/أس
15/03/2024 09:39:04
MENAFN15032024000117011021ID1107981209
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