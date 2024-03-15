رئيس الوزراء البريطاني يستبعد إجراء انتخابات عامة في 2 أيار المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 15 آذار (بترا)- قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه لن تكون هناك انتخابات عامة (برلمانية) في الثاني من أيار المقبل، وهو التاريخ الذي تجري فيه الانتخابات المحلية (البلدية).

وأضاف سوناك في مقابلة مع قناة "أي تي في نيوز"، أنه "في غضون عدة أسابيع، سنجري انتخابات لمفوضي الشرطة ومكافحة الجريمة والمجالس المحلية ورؤساء البلديات في جميع أنحاء البلاد".

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت ستكون هناك انتخابات عامة في نفس التاريخ، أجاب سوناك بالقول "لن تكون هناك انتخابات عامة في ذلك اليوم".

وكان سوناك قد صرح سابقا أن الانتخابات العامة ستجرى في النصف الثاني من عام 2024.

ووفق هيئة "بي بي سي" ، تجرى الانتخابات العامة كل خمس سنوات، وأن آخر موعد يمكن إجراء الانتخابات المقبلة فيه قانونيا هو 28 كانون الثاني 2025، لكن سوناك لديه الصلاحيات للدعوة لإجراء انتخابات قبل هذا التاريخ.

--(بترا)

رش/أس

15/03/2024 09:39:04