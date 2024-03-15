صدور العدد 422 من مجلة أفكار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 آذار (بترا)– صدر حديثا عن وزارة الثقافة، العدد 422 من مجلة "أفكار" الشهرية، متضمنا مجموعة من الموضوعات والدراسات والإبداعات الجديدة التي شارك في كتابتها نخبة من الكتاب من الأردن وخارجه.

واستهل عدد المجلة التي تترأس تحريرها الروائية سميحة خريس، مقالة افتتاحية للكاتب الدكتور تيسير أبو عرجة، تحت عنوان: "الوعي بالإعلام ورسالته". كما تضمن العدد ملفا بعنوان: "رواية الفتيان في الأردن؛ مقاربات، رصد، وشهادتان إبداعيتان"، احتوى على المواد التالية: "رواية الفتيان في الأردن" لموسى أبو رياش. و"منصات دعم أدب الفتيان، الفتيات في الأردن" لهيا صالح، و"الواقع والكتاب منذ البدايات" لمحمد المشايخ، و"رواية الفتيان؛ السمات والموضوعات والغايات والتحديات" لنضال القاسم، و"المتشابه والمختلف بين رواية الفتيان ورواية الكبار" للدكتور زياد أبو لبن، و"الخصوصية والحساسية" ليوسف البري، و"شهادتان إبداعيتان في كتابة رواية الفتيان: "الكتابة لليافعين فعل ارتقاء" لرمزي الغزوي، و"البترا.. روح المكان" لأميمة الناصر.

وفي باب دراسات ومقالات، فقد تضمن العدد: "القدس العتيقة في رمضان؛ ذكريات وحكايات وبهجة منقوصة" لعرفة عبده علي. و"أعلام التأويل في الفكر الغربي الحديث" لمجدي ممدوح، و"المؤلف الغائب في قصص غزة" لدعاء صفوري، و"حيدر حيدر"؛ رمز الإبداع والتميز" لسمير أحمد الشريف، و"خاتون بغداد" رواية المركز والهامش ليوسف يوسف، و"تجليات الحضور والغياب؛ قراءة في رواية (حارسة الموتى) لمحمد اللبودي، و"لوي ألتوسير": الفيلسوف البنيوي والمناضل السياسي" لسعيد سهمي، و"حضارة الصورة الرقمية وثقافة الكذب الإعلامية" للدكتور نبيل سليم علي، و"الرواية التاريخية: إحياء للماضي واستشراف للمستقبل" للدكتور سعيد عبيدي، و"الصحة النفسية؛ جودة حياة" للدكتور فرحان الياصجين، و"عبقرية المكان وذاكرة الزمن في محافظة عجلون" لعبدالمجيد جرادات، و"د.توفيق كنعان؛ رائد حركة إحياء الفولكلور الفلسطيني" لعبد الغني عبد الهادي، و"المرأة والحب في تحفتين سينمائيتين؛ "الطريق إلى البيت"، "لما حكيت مريم"، لأحمد طملية.

وفي باب "إبداع" تم نشر القصائد: "على حمارة عمي درويش" لعبد الرحمن مقلد، و" على رسله يكتب الموت سيرته" لحاكم عقرباوي، و"سحنات الوقت الدائر" لعبد العزيز أمزيان، و"الحذاء" لأحمد حافظ، و"كذبتي المستحيلة" لعذاب الركابي، وقصتي : "وليمة" لمصطفى القرنة، و"يد سميرة" لطارق عباس زبارة.

وحول أهم الإصدارات والمستجدات على الساحتين المحلية والعالمية، كتب محمد سلام جميعان في باب "نوافذ ثقافية"، فيما كتب الدكتور حكمت النوايسة عن تجربته الإبداعية والنقدية في باب "مدارات البوح". والعدد من إخراج المصممة حنان الطوس، ولوحتا الغلافين الأمامي والخلفي للفنان التشكيلي الدكتور كامل محادين.

--(بترا)

م خ/أس

15/03/2024 09:38:22