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لمسة حب ترسم البسمة على وجوه أطفال مرضى السرطان من غزة وعمان

3/15/2024 4:40:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معتصم الرقاد

أقامت مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية إفطار "لمسة حب" في أول أيام الشهر الفضيل، وقد خصص لأطفال مرضى السرطان القادمين من غزة للعلاج في الأردن مع ذويهم، إلى جانب أطفال مرضى السرطان المقيمين في الأردن، وعدد من الأطفال اللاجئين المقيمين والأيتام، من أجل رسم الابتسامة على وجوههم وإدخال الفرحة على قلوبهم والتخفيف من حالتهم النفسية، من بعد ما تعرضوا له من ظروف حرب صعبة.


إفطار "لمسة حب" يأتي ضمن سلسلة إفطارات مبادرة حرير المجتمعية، ونظم عن أرواح الشهداء من أهل غزة وفلسطين.
وجود أطفال حرب غزة، وخاصة مرضى السرطان، في إفطار "لمسة حب"، كان محاولة لتقديم شيء بسيط للإخوة والأهل، وفق مدير مبادرة حرير نهاد الدباس.
وأكد دباس أن "حرير" تتعهد بعمل الإفطارات الرمضانية لأكبر عدد ممكن من الأطفال وذويهم لإسعادهم، وأن هذا العمل الإنساني هو واجب مجتمعي ووطني.


ووفق الدباس، يأتي ذلك من ضرورة تكاتف جميع الجهود لدمج الأطفال وتحقيق الدعم النفسي والمعنوي لهم وإدخال الفرحة على قلوب جميع الأطفال من جميع الفئات.


طفولة بريئة عانت الأمرين من معاناة الحرب والمرض، لكن الطفل هادي (11 عاما) تشبث بالأمل والروح المعنوية العالية التي أظهرت الفرحة في عينيه وهو يشارك أقرانه لحظات مبهجة.


قال أحد المتطوعين في المبادرة عرفات طويل "نحاول أن نرسم على وجوه الأطفال الأيتام ومرضى السرطان الابتسامة، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم والتخفيف من حالتهم النفسية، من بعد ما تعرضوا له من ظروف حرب صعبة لم يشهدها التاريخ".


وبلغة بريئة، قالت الطفلة الغزية فاطمة علي (12 عاما) "يا ريت لو صاحباتي سوسن وخلود هون عشان نوكل ونلعب سوا".

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