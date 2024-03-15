هذه الأدوية قد تمنعك من صيام رمضان

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال موافي في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن هناك أدوية إذا كان الإنسان يحصل عليها لاعتبارات مرضية، فهو ممنوع نهائيًا من صيام شهر رمضان.وأضاف أن مريض هبوط القلب من الفئات الممنوعة من صيام شهر رمضان، ويرجع السبب مدرات البول التي يتناولها، لأنه بحاجة إلى شرب الماء، للحفاظ على الكلى.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن صيام رمضان ممنوع أيضًا على مريض السكري من النوع الأول، لأنه إذا توقف عن تلقي الإنسولين، قد يتعرض لهبوط حاد بسكر الدم.



واختتم موافي حديثه بالإشارة إلى خطورة صيام رمضان على مريض الفشل الكلوي، لأن الانقطاع عن الطعام والشراب مع غسيل الكلى له تأثيرات سلبية على صحته. -وكالات

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