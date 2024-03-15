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استهداف إسرائيلي جديد لمنتظري المساعدات على دوار الكويت بغزة

3/15/2024 4:40:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة استهدفت طوابير من الفلسطينيين تنتظر مساعدات قرب دوار الكويت بمدينة غزة. وذلك للمرة الثانية خلال ساعات.
وأفادت وسائل إعلام باستشهاد 20 فلسطيني وجرح 155 آخرين جراء قصف مروحية للاحتلال الإسرائيلي طوابير من الأهالي تنتظر المساعدات.
وقالت إن القصف في دوار الكويت بمدينة غزة وقع خلال وجود عدد كبير من النازحين وهم ينتظرون المساعدات.
وأكد شهود عيان أن عددا من الجثث ما زالت ملقاة على الأرض، وأشارت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي أنها استقبلت 8 شهداء و100 مصاب، وأن حالة بعضهم خطيرة.
وفي وقت سابق أمس الخميس أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 نازحين وإصابة 83 آخرين في استهداف إسرائيلي جديد لمنتظري المساعدات على دوار الكويت بمدينة غزة، وذلك بعد استهداف آخر لأكبر مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في رفح جنوب قطاع غزة أوقع 8 شهداء وعدد آخر من الإصابات.

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