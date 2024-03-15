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غالانت يؤكد لإدارة بايدن استخدام السلاح الأمريكي وفق القانون الدولي

3/15/2024 4:40:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، نقلا عن مسؤولين، الجمعة، بأن وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت وقع رسالة موجهة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد غالانت في رسالته الموقعة لإدارة بايدن أن جيشه سيستخدم السلاح الأمريكي وفق القانون الدولي.

وذكر موقع أكسيوس ، أن الرسالة التي وقعها غالانت تؤكد أن تل أبيب ستسمح بدخول المساعدات المدعومة أمريكيا إلى قطاع غزة.


وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد رفضه للضغوط الدولية لمنع التحرك في رفح جنوب قطاع غزة.


وقال نتنياهو، الخميس: "سأواصل مقاومة الضغوط وسندخل رفح للقضاء على حماس".


وكان أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن إدارة جو بايدن تتجه لفرض عقوبات على موقعين استيطانيين غير قانونيين بالضفة الغربية المحتلة.


وقال مسؤولون، إن الموقعين اللذين ستشملهما العقوبات تم استخدامهما كقاعدة لهجمات مستوطنين متطرفين.


وأشاروا إلى أن العقوبات الجديدة لمواجهة عنف المستوطنين ستشمل 3 مستوطنين "إسرائيليين".

ورغم دخول شهر رمضان، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

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