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قفزت من السيارة خوفا من خطفها.. وفاة فتاة الشروق بعد غيبوبة استمرت 21 يوما

3/15/2024 4:40:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توفيت الطالبة المصرية حبيبة الشماع المعروفة إعلامياً بـ"فتاة الشروق"، الخميس 14 مارس /آذار 2024 بعد دخولها في غيبوبة استمرت 21 يوماً بعدما قفزت هرباً من سيارة شركة نقل بمنطقة التجمع شرق العاصمة المصرية القاهرة، بعد تخوفها من التحرش والاختطاف.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن محامي الشماع أنها قضت الفترة الأخيرة في العناية المركزة وكانت حالتها تسوء يوماً بعد يوم، وكان يتم علاجها داخل مستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة، لافتاً إلى أنها تعرضت لنزيف من عينيها صاحبه نزيف حاد في المخ.


يذكر أن وزارة الداخلية المصرية كانت كشفت في 24 فبراير/شباط الفائت، ملابسات محاولة خطف حبيبة التي شغلت الرأي العام.


كما أوضحت حينها أن أحد شهود العيان أفاد بأنه رأى الفتاة خلال سيره بطريق السويس تقفز من باب خلفي لإحدى السيارات، فتوقف لمساعدتها، وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من المركبة، خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى.


وأعلنت الوزارة أنه تم تحديد وضبط السائق، وتبين أنه يقيم بمحافظة الجيزة، وقال في التحقيقات ًإنه أغلق نوافذ السيارة ورش معطراً، إلا أنه فوجئ بتصرف غريب من الفتاة حيث قفزت من السيارة، لكنه أكمل سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء.
وعلى إثر الأزمة، تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واتصل بأسرة الفتاة للاطمئنان على حالتها.


إذ قالت دينا إسماعيل والدة الفتاة إن السيسي تواصل معهم وأعلن تقديم كافة المساعدات اللازمة لعلاج ابنتهم، مشيرة إلى أن السيسي أبلغهم كذلك بإمكانية نقلها للعلاج في الخارج إذا تطلب الأمر. -عربي بوست

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