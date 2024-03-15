العثور على بيض ديدان شريطية في دماغ رجل تناول لحم الخنزير المقدد

وبحسب شبكة ((سكاي نيوز)) البريطانية، اشتكى الرجل البالغ من العمر 52 عاماً للأطباء من معاناته من صداع نصفي مستمر وشديد ولا يستجيب للأدوية.



وكشفت عمليات المسح وجود عدد من بيض الديدان الشريطية في دماغه.



وتم تشخيص إصابة الرجل بداء الكيسات المذنَّبة العصبي، وهو شكل من أشكال العدوى يحدث بسبب الديدان الشريطية التي توجد في لحم الخنزير غير المطبوخ جيداً.



ويمكن أن تصل هذه العدوى إلى الأنسجة مثل العضلات والدماغ، وفقاً للباحثين الذين قالوا إن الرجل لم يسافر إلى أي مناطق مصنفة ((شديدة الخطورة))، في ما يتعلق بهذه العدوى.



وقال الفريق: ((بعد مزيد من الاستجواب نفى المريض تناول طعام نيء أو طعام من الشارع لكنه اعترف بأنه اعتاد على تناول لحم الخنزير المقدد المطبوخ بشكل خفيف)).



وأشار الباحثون إلى أن أعراض الصداع النصفي تحسنت لدى الرجل بشكل ملحوظ عندما تم إعطاؤه أدوية مضادة للطفيليات والالتهابات.



وأضافوا: ((من غير المعتاد تماماً إصابة لحم خنزير بهذه العدوى في الولايات المتحدة، ومن ثم فإن حالة هذا الرجل تثير المخاوف بشأن احتمال وجود حالات أخرى مشابهة في البلاد)).



ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يصيب داء الكيسات المذنَّبة العصبي في الغالب المجتمعات الزراعية الفقيرة، وهو السبب الرئيسي الذي يمكن تفاديه للإصابة بالصرع في العالم النامي. -وكالات

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