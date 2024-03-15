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الذهب يرتفع لكنه يتجه لأول خسائر أسبوعية في شهر

3/15/2024 4:40:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لقطع سلسلة مكاسب دامت 3 أسابيع، بفعل مؤشرات جديدة حول التضخم في أميركا.


وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3 بالمئة إلى 2173 دولارا للأونصة.


وتعمق مستويات التضخم المرتفعة الضغوط على الفدرالي للإبقاء على معدل الفائدة مرتفعا، بما يؤثر على الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب، ويزيد من جاذبية السندات. -(بترا)

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