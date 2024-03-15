الاحتلال يمنع فلسطينيين من المرور للصلاة بالأقصى



ونقلت منصات فلسطينية شهادة لمسنة بشأن منع قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من كبار السن من عبور الحاجز، وقالت المسنة "هذا أقصانا، وما رح نرجع ولو بظل للمغرب على الحاجز".



يأتي ذلك فيما أظهرت صورة مؤثرة مسنا فلسطينيا يجلس وحيدا على الحجر موجها نظره إلى المعبر بعد أن منعته قوات الاحتلال من تجاوزه للعبور إلى الأقصى.







