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الاحتلال يمنع فلسطينيين من المرور للصلاة بالأقصى

3/15/2024 4:40:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الاحتلال أعاد آلاف المصلين من الضفة ولم يسمح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لتأدية صلاة الجمعة الأولى من رمضان لهذا العام، بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.


ونقلت منصات فلسطينية شهادة لمسنة بشأن منع قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من كبار السن من عبور الحاجز، وقالت المسنة "هذا أقصانا، وما رح نرجع ولو بظل للمغرب على الحاجز".


يأتي ذلك فيما أظهرت صورة مؤثرة مسنا فلسطينيا يجلس وحيدا على الحجر موجها نظره إلى المعبر بعد أن منعته قوات الاحتلال من تجاوزه للعبور إلى الأقصى.




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