الاحتلال يمنع فلسطينيين من المرور للصلاة بالأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الاحتلال أعاد آلاف المصلين من الضفة ولم يسمح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لتأدية صلاة الجمعة الأولى من رمضان لهذا العام، بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.
ونقلت منصات فلسطينية شهادة لمسنة بشأن منع قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من كبار السن من عبور الحاجز، وقالت المسنة "هذا أقصانا، وما رح نرجع ولو بظل للمغرب على الحاجز".
يأتي ذلك فيما أظهرت صورة مؤثرة مسنا فلسطينيا يجلس وحيدا على الحجر موجها نظره إلى المعبر بعد أن منعته قوات الاحتلال من تجاوزه للعبور إلى الأقصى.
MENAFN15032024000072011014ID1107981171
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.