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20 دقيقة لوصول المعتمر من محطة القطار إلى الحرم - جريدة الوطن السعودية

3/15/2024 4:36:44 AM
(MENAFN- Al Watan) عشرون دقيقة فقط يحتاجها المعتمر القادم إلى مكة المكرمة في قطار الحرمين للوصول من محطة القطار إلى الحرم المكي، عبر حافلات مخصصة ومجهزة بالكامل تسير عبر مسار مكة المخصص فقط للحافلات دون أي آليات أخرى، لتنقله من المحطة الواقعة في الرصيف إلى مواقف جبل الكعبة القريبة من الباب رقم 100 في التوسعة الثالثة للحرم، ما يجعل حركتها أكثر سلاسة ويسرًا.
ومنذ أن يصعد المعتمر إلى الحافلة تصادفه لوحة إلكترونية في الحافلة تشير إلى أن رحلته ستستغرق نحو 15 دقيقة للوصول إلى موقف جبل الكعبة، ثم سيحتاج إلى السير على الأقدام نحو 5 دقائق أخرى من موقف جبل الكعبة إلى الباب رقم 100 ليصبح طول زمن الرحلة 20 دقيقة فقط.
3 آلاف حافلة
خدمةً لضيوف الرحمن، تم تخصيص 3 آلاف حافلة في 12 موقفًا، لتسهيل نقل المعتمرين من المواقف التي يقع أغلبها على مداخل مكة المكرمة إلى الحرم المكي الشريف.
وأكد معتمرون لـ((الوطن)) ارتياحهم الكبير لانسيابية حركة وصولهم إلى المسجد الحرام في فترة وجيزة بيسر وسهولة نتيجة الخدمات المتكاملة والآلية المنظمة في الخطط الموضوعة منذ وصول قطار الحرمين إلى محطة القطار بالرصيفة، ثم الآلية العالية والدقيقة لنقل جميع الركاب إلى المسجد الحرام عبر حافلات النقل وبرسوم رمزية لا تذكر، إضافة إلى الآلية الأخرى والمماثلة والمنظمة في المواقف الرئيسة في مداخل العاصمة المقدسة، وانتقالهم إلى المواقف الداخلية القريبة من الحرم المكي الشريف.
وقال المعتمر، سالم باهمام، إن خدمة تنقل المعتمرين من محطة القطار إلى الحرم ميسرة وسهلة ومنظمة، وهناك مسار خاص للحافلات فقط، يختصر المسافة ويضمن سرعة وصول المعتمرين للمسجد الحرام، مبديًا سعادته الغامرة بالتسهيلات والخدمات المتكاملة التي تذلل كافة المصاعب لضيوف الرحمن.
تكلفة متواضعة
أبدى هاشم المعلم، وهو أحد المستفيدين من خدمة الحافلات من محطة الرصيفة إلى الحرم أن تكلفة إركاب المعتمر أو الزائر عبر الحافلات من محطة القطار إلى المسجد الحرام زهيدة للغاية، تكلف 4 ريالات ذهابًا، و4 ريالات للعودة، مشيدًا بالانسيابية ويسر التنقل وسهولته.
وثمّن المعلم جهود القائمين على هذه الخدمات لتيسر وصول المعتمرين والزائرين للمسجد الحرام بيسر، وفي وقت وجيز وقياسي.
اكتمال الجاهزية
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لمرور العمرة، العقيد منصور الشكره، لـ((الوطن)) اكتمال جاهزية قوات العمرة لشؤون المرور لموسم العمرة لهذا العام لإنفاذ الخطط المعدة لإدارة وتنظيم حركة المعتمرين لموسم 1445 للهجرة، وذلك باستقبال المعتمرين منذ وصولهم إلى المواقف الرئيسة الواقعة على مداخل العاصمة المقدسة ((موقف الشميسي طريق جدة، وموقف النورية طريق المدينة المنورة، وموقف الشرائع طريق الطائف السيل، وموقف الهدا طريق الطائف الهدا، وموقف الليث))، إضافة إلى الإشراف العام على تنقّل المعتمرين وصولا إلى المواقف الداخلية الأخرى القريبة من الحرم المكي الشريف.
وبيّن أن أحد المرتكزات التي تحتوي عليها الخطط المرورية هو في التحكم في التدفقات المرورية، وإدارة وتنظيم حركة السير، وإدارة وتشغيل مواقف المعتمرين، وكذلك تفعيل وتشغيل نقاط الفرز الداخلية التي تضمن -بعد توفيق الله- أداء المعتمرين لنسكهم بيسر وأمان وسهولة.
ـ 15 دقيقة زمن رحلة الحافلة من محطة الرصيفة لموقف جبل الكعبة.
ـ الحافلات تأخذ مسار مكة المخصص فقط للحافلات.
ـ 3 آلاف حافلة تعمل على نقل المعتمرين عبر 12 مسارًا.
محاور الخطة المرورية لموسم عمرة هذا العام
ـ استقبال المعتمرين منذ وصولهم إلى المواقف الرئيسة الواقعة على مداخل العاصمة المقدسة.
ـ الإشراف العام على تنقّل المعتمرين وصولا إلى المواقف الداخلية الأخرى القريبة من الحرم المكي.
ـ التحكم في التدفقات المرورية.
ـ إدارة وتنظيم حركة السير.
ـ إدارة وتشغيل مواقف المعتمرين.
ـ تفعيل وتشغيل نقاط الفرز الداخلية.

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