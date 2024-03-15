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9 نصائح للنوم والتغذية الصحية - جريدة الوطن السعودية

3/15/2024 4:36:44 AM
(MENAFN- Al Watan) تتمثل نصائح النوم والتغذية الصحية في رمضان في:
- تناول السلطة.
- تجنب الإكثار من تناول الطعام في الفطور.
- تناول وجبة خفيفة بين الفطور والسحور.
- شرب 6-8 أكواب ماء.
- تناول إفطار صحي ومتوازن.
- تجنب الإجهاد والتوتر.
- الابتعاد عن المنبهات والتدخين.
- النوم على طهارة.
- الحصول على قيلولة قصيرة.

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