9 نصائح للنوم والتغذية الصحية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) تتمثل نصائح النوم والتغذية الصحية في رمضان في:
- تناول السلطة.
- تجنب الإكثار من تناول الطعام في الفطور.
- تناول وجبة خفيفة بين الفطور والسحور.
- شرب 6-8 أكواب ماء.
- تناول إفطار صحي ومتوازن.
- تجنب الإجهاد والتوتر.
- الابتعاد عن المنبهات والتدخين.
- النوم على طهارة.
- الحصول على قيلولة قصيرة.
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