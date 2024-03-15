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لماذا تتصدر جدة ومكة المكرمة إصابات الكبد الوبائي (B) - جريدة الوطن السعودية

3/15/2024 4:36:44 AM
(MENAFN- Al Watan) فيما تصدرت مدينة جدة حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي (B) في المملكة، بواقع 938 حالة في العام 2022، وتلتها مكة المكرمة بـ648 حالة.
وأشار متخصصون إلى أن جملة من الأسباب تقف وراء ذلك، من بينها عدد المتخلفين من العمرة والحج ممن يحملون هذا الفيروس، إضافة إلى الأسباب العامة الأخرى للإصابة، ومنها استخدام الأدوات الحادة من شخص إلى آخر دون مراعاة تامة للتعقيم مثل أدوات الأسنان في عيادات الأسنان، وأدوات المنكير والبدكير في صالونات التجميل.
وبعيدًا قليلا عن عدد الإصابات في جدة ومكة المكرمة، حلت جازان في المركز الثالث من حيث عدد الحالات بواقع 453 حالة، تلتها المنطقة الشرقية 257 حالة، فمنطقة الرياض 236 حالة، ثم الطائف 209، فالأحساء 151، وعسير 147 حالة، ثم القصيم 103، والباحة 102، والمدينة المنورة 59، ونجران 47، والحدود الشمالية 45، وحائل 43، والقنفذة 16، وبيشة 15، وتبوك 14، ثم الجوف 6، وحفر الباطن 2، وذلك حسب تقرير وزارة الصحة لحالات الأمراض المعدية المبلغة خلال 2022 حسب المناطق.
وبلغ عدد الذكور السعوديين المصابين بالتهاب الكبد (B) 1616 شخصًا، فيما بلغ عدد الإناث السعوديات المصابات 1179، بينما سجل الذكور المقيمون المصابون 540 حالة، مقابل 256 حالة للإناث المقيمات.
وعلى مستوى الأعمار، بلغ المصابون بعمر سنة واحدة حالتين فقط، ومن سنة إلى 5 سنوات حالة واحدة فقط، ومن عمر 5 حتى 15 سنة 13 حالة، ومن عمر 15 حتى 45 سنة 1810 حالات، ومن فوق 45 سنة 1751 حالة، إلى جانب 14 حالة سجلت دون ذكر الفئة العمرية لها.
نسب انتقال
أوضح استشاري الأمراض الباطنية والأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، أن من أسباب انتقال فيروس الكبد الوبائي (B) استخدام الأدوات الحادة دون تعقيم، ما يعني أن الفيروس ينتقل عبر استخدامها من شخص إلى آخر، ومنها أدوات الأسنان، وأدوات المنكير والبدكير المستخدمة في الصالونات دون تعقيم، وقال ((لو كان هناك شخص مصاب واستخدمنا في علاجه أو حتى في المنكير والبدكير الخاص به أداة حادة اختلط بها دم ملوث، وتم استخدامها لشخص آخر، فإن نسبة انتقال فيروس الكبد الوبائي (B) للشخص الآخر 30%، ونسبة انتقال فيروس الكبد الوبائي (G) %3، ونسبة انتقال فيروس الإيدز 0.3%، لذلك نجد فيروس الكبد الوبائي (B) هو الأسرع انتقالا.
ارتفاع العدد
أشار باهبري إلى أن سبب ارتفاع الإصابات في جدة ومكة المكرمة قد يعود إلى أن عددًا من المتخلفين من العمرة والحج يبقون في المدينتين لفترة قد تطول، وقد يكون منهم من يحمل فيروس الكبد الوبائي (B)، وهؤلاء يشكلون أحد أسباب ارتفاع نسبة الإصابات.
وبين أنه يمكن للإبر الملوثة بدم مصاب أن تكون من الأسباب الرئيسة لنقل الفيروس، حيث تسهم في التحام دم بدم، وكذلك إبر المخدرات، إضافة إلى عامل كان مؤثرًا سابقا وهو الانتقال من الأم إلى مولودها، وهو عامل تم القضاء عليه بالتطعيمات، وأوضح ((اعتمدت المملكة التلقيحات ضد هذا الفيروس منذ سنوات طويلة، ربما أكثر من ربع قرن، وبالتالي حالت دون انتقال فيروس الكبد الوبائي (B) عن طريق الأم المصابة إلى المولود)).
وعلل باهبري سبب ارتفاع نسبة الإصابة لدى الفئة العمرية من 15 حتى 45 عامًا حسب إحصائيات وزارة الصحة، وقال ((قد يعود ذلك إلى عدم حصول أمهاتهم على تطعيمات في تلك الحقبة فنقلن لهم الفيروس)).
كما علل كثرة إصابات الإناث بهذا الفيروس بأنه قد يعود إلى أنهن أكثر اهتمامًا مقارنة بالرجال بالعناية بالأسنان، وزيارة عيادات الأسنان والعناية بجمال الأظافر بعمل البدكير والمنكير في الصالونات.
الصدفة المنجية
كشف عبدالله حامد سلطان عن أن الصدفة وحدها ربما هي التي أنقذته من احتمال التعرض لإصابة التهاب الكبد الوبائي (B)، وقال ((كنت أنوي تنظيف أسناني لدى إحدى عيادات الأسنان، وقد بحثت عن عروض مناسبة، ووجدت من يقول إنني يمكنني أن أنظف أسناني لدى أحد المستوصفات بنحو 75 ريالا فقط، لكني قبل التوجه إلى المستوصف التقيت صدفة بأحد الأصدقاء، فأخبرني أن تعقيم وتطهير أدوات التنظيف يكلف أكثر من 75 ريالا، فكيف يجري التنظيف بهذا المبلغ، خصوصًا وأن التنظيف يحتاج تغطية كلفة العيادة والطبيب وغيرها، وأبلغني أن ربما لا يولي هذا المستوصف العناية اللازمة لتعقيم الأدوات، وهذا يرجح احتمال التقاط أي مريض لأي فيروس إذا ما استخدمت معه أداة غير معقمة جيدًا)).
ضمان السلامة
يشدد استشاري زراعة الأسنان، الدكتور ماجد فهد، على أن تعقيم أدوات الأسنان مهم لضمان سلامة المريض وعدم انتقال الفيروسات له من المصابين، وقال ((نعمل في عيادات الأسنان على تنظيف جميع الأدوات من بقايا المواد والأنسجة المختلفة باستخدام جهاز التنظيف بالأشعة فوق الصوتية، ولا نعتمد على التنظيف اليدوي لأنه لا يضمن التنظيف التام للأدوات، خاصة أدوات الحفر ومبارد القنوات العصبية، وفي كل عيادة تكون هناك ممرضة مسؤولة عن تعقيم الأدوات
وخلوها من أي رواسب، حيث تعمد إلى تنظيف تلك الرواسب بالطريقة العادية وإعادة وضعها في جهاز التنظيف بالأشعة فوق الصوتية، أما في حالة عدم القدرة على تنظيف الرواسب فيتم التخلص من الأداة وعدم استخدامها مرة أخرى)).
أعراض الإصابة
من جهته، أوضح استشاري الأمراض المعدية، الدكتور سمير عبدالغفور، أن لالتهاب الكبد الوبائي (B) أعراضًا تظهر لدى المصاب خلال شهر إلى 4 أشهر من الإصابة، وفي الغالب يشعر المريض بالأعراض المبكرة منذ بداية الأسبوع الثاني للإصابة بالفيروس.
وعن علامات الإصابة بالفيروس قال: ألم في البطن، بول داكن، حُمَّى، ألم مفاصل، فقدان شهية، غثيان وقيء، ضعف وإرهاق، اصفرار البشرة وبياض العينين، وتسمى هذه الحالة أيضًا اليرقان.
وأشار إلى أن انتقال الفيروس يعود إلى عدد من الأسباب، وأهمها استخدام أدوات حادة ملوثة بالفيروس، وتبادل الإبر أثناء تعاطي المخدرات بالحقن عبر الوريد، وكذلك العيش مع شخص مصاب بعدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي (B) المزمن، كما كان ينتقل من الأم المصابة للمولود نتيجة التطعيمات التي حصلت عليها الأم، وبات هذا العامل ضعيفًا جدًا ومعدومًا لدينا.
وأكمل: ومن أسباب انتقال العدوى السفر إلى مناطق تشهد ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالفيروس، وكذلك مرضى غسيل الكلى، ومن يتشاركون الأدوات الشخصية مع شخص مصاب، ومنها الإبر وأمواس الحلاقة وفرشاة الأسنان وأجهزة قياس السكر وغيرها.
وشدد على أهمية أخذ التطعيمات كواحد من أهم أسباب الوقاية من الإصابة بالفيروس، على الأخص للعاملين الصحيين في المستشفيات والمراكز الصحية، مشيرًا إلى أن لهؤلاء أولوية هامة في فحوصات الكشف عن فيروس الكبد الوبائي (B)، وكذلك عمال المطاعم والعاملون في صوالين الحلاقة، ونزلاء السجون ومرافق التأديب، والمرضى الذين يتلقون منتجات دم، ومدمنو المخدرات، والمخالطون لمريض التهاب كبد (B)، ومن يخوضون علاقات جنسية متعددة خارج إطار الزواج.
تحذيرات صحية
دأبت وزارة الصحة على التحذير من عوامل الإصابة بفيروس الكبد الوبائي (B)، موضحة أن التهاب الكبد الوبائي (B) مرض فيروسي يصيب الكبد، وتعتمد الصورة الإكلينيكية له على عمر المصاب، حيث لا تظهر أي أعراض على الرضع حديثي الولادة، بينما تزداد نسبة المصابين الذين تظهر عليهم الأعراض والعلامات بتقدم العمر لتصل إلى 3% وحتى 5% من الإصابات في الأطفال الأكبر سنًا.
ويعد فيروس التهاب الكبد الوبائي سببًا ما يصل إلى 8% من جميع حالات سرطان الكبد، كما يقدر أن 15 - 25% من المصابين بعدوى فيروس الكبد سوف يموتون موتًا مبكرًا إما بسبب التشمع أو بسبب سرطان الكبد.
إجراءات وقائية
أوضحت وزارة الصحة الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها للتعرف على مصادر انتقال العدوى عند الإبلاغ عن إصابة بالتهاب الكبد الوبائي، مثل أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بالعدوى، أو منتج طبي ملوث، كما بينت الإجراءات عند التعرف على الحالات التي قد تمثل مصدر خطورة لأشخاص آخرين مثل الأزواج والزوجات، مدمني المخدرات التي يتم تعاطيها بالحقن، والتعرف على المخالطين وتقييمهم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى، والتي تشمل الوقاية بالأجسام المضادة المناعية النوعية والتمنيع.
وتتضمن إجراءات الوزارة أنه في المراكز الصحية الحكومية وغير الحكومية والمستوصفات والعيادات الخاصة والمختبرات يتم استيفاء نموذج إبلاغ عن مرض معدٍ لأي حالة مشتبهة، مؤكدة تم التعرف عليها وإبلاغها خلال 48 ساعة إلى المعنيين لتطويق الحالة ومنع انتشار المرض المعدي حماية لغير المصابين.
حالات الإصابة بفيروس الكبد الوبائي (B)
(حسب إحصائية العام 2022)
جدة
938 حالة
مكة المكرمة
648
جازان
453
المنطقة الشرقية
257
الرياض
236
الطائف
209
الأحساء
151
عسير
147
القصيم
103
الباحة
102
المدينة المنورة
59
نجران
47
الحدود الشمالية
45
حائل
43
القنفذة
16
بيشة
15
تبوك
14
الجوف
6
حفر الباطن
2
الذكور السعوديون المصابون بالتهاب الكبد (B)
1616 شخصًا
الإناث السعوديات المصابات
1179
الذكور المقيمون المصابون
540
الإناث المقيمات المصابات
256
المصابون بعمر سنة واحدة
2
المصابون من عمر سنة إلى 5 سنوات
1
المصابون من عمر 5 حتى 15 سنة
13
المصابون من عمر 15 حتى 45 سنة
1810
المصابون فوق 45 سنة
1751
مصابون دون ذكر فئة عمرية
14

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