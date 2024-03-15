علامة HONOR تعلن عن الإطلاق المُرتقب لهاتف HONOR Magic6 Pro المدعوم بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - AETOSWire)أعلنت HONOR، عن الإطلاق القادم لأحدث هواتفها من سلسلة HONOR Magic الرائدة، هاتف HONOR Magic6 Pro، والذي من المُقرر إطلاقه في سوق الإمارات العربية المتحدة قريباً. بعد ظهوره اللافت للأنظار لأول مرة خلال مؤتمر MWC 2024، أشاد الكثير بقدراته الرائعة، كما فاز بجائزة "الأفضل في MWC 2024. على المستوى الإقليمي، تم إطلاق هاتف HONOR Magic6 Pro خلال ملتقى LEAP 2024 المُقام في الرياض. خلال LEAP 2024، نال الهاتف إشادة على نطاق واسع من أفضل وسائل الإعلام، كما تم تلقيبه بالهاتف مع أفضل كاميرا هاتف بالذكاء الاصطناعي، وذلك بسبب الإمكانيات الاستثنائية للكاميرا.

حقق HONOR Magic6 Pro إنجازًا هامًا في عام 2024 من خلال كونه أول هاتف ذكي يحصل على 5 علامات ذهبية من DXOMARK في عام 2024.

كاميرا Falcon بالذكاء الاصطناعي

يعيد هاتف HONOR Magic6 Pro تصور مستقبل تجربة التصوير باستخدام كاميرا Falconبالذكاء الاصطناعي الثورية المطورة، والتي تضم كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا Periscope Telephoto بدقة 180 ميجابكسل، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكين المستخدمين من التقاط الصور الفوتوغرافية الرياضية بتفاصيل رائعة.

HONOR MagicOS 8.0

تتجاوز HONOR قدرات الهواتف الذكية التقليدية وتعيد تشكيل أنماط حياة المستخدمين في المستقبل من خلال مجموعة من الابتكارات الرائدة. يعمل هاتف HONOR Magic6 Pro بأحدث نظام تشغيل HONOR MagicOS 8.0، وتعد إحد الميزات البارزة هيMagic Portal التي تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لفهم واستيعاب أسلوب حياة المستخدمين وسلوكياتهم.

شاشة عرض استثنائية

يتميز هاتف HONOR Magic6 Pro بحماية نانو كريستال من HONOR، ويتميز بجودة ومتانة بشكل استثنائي. في هذا السياق، حصل الهاتف على شهادة SGS لمقاومة السقوط في عدة سيناريوهات. تعطي HONOR الأولوية لراحة المستخدمين من خلال دمج الابتكارات التي تضع الانسان في المقام الأول في HONOR Magic6 Pro، بما في ذلك أعلى تردد تعتيم PWM يبلغ 4320 هرتز في الصناعة، مما يوفر مشاهدة مريحة.

بطارية من السيلكون والكربون

شرعت HONOR في ابتكارات رائدة في مجال تكنولوجيا البطاريات، وبرزت باعتبارها العلامة التجارية الأولى التي تطبق ابتكارات البطاريات الجديدة من الصناعات الأخرى على الهواتف الذكية، مما يوفر بطارية السيليكون والكربون من الجيل الثاني الجديدة كلياً إلى سلسلة HONOR Magic6.

السعر

سيتوفر HONOR Magic 6 Pro باللونين الأسود والأخضر للطلب المسبق من 22 مارس 2024، ويمكن شراؤه من خلال hihonor ، أي ماكس، جامبو، شرف دي جي، اتصالات، أمازون ونون.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع HONOR

أو على

فيسبوك:

إنستغرام:

تويتر: