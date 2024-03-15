علامة HONOR تعلن عن الإطلاق المُرتقب لهاتف HONOR Magic6 Pro المدعوم بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- AETOSWire)
أعلنت HONOR، عن الإطلاق القادم لأحدث هواتفها من سلسلة HONOR Magic الرائدة، هاتف HONOR Magic6 Pro، والذي من المُقرر إطلاقه في سوق الإمارات العربية المتحدة قريباً. بعد ظهوره اللافت للأنظار لأول مرة خلال مؤتمر MWC 2024، أشاد الكثير بقدراته الرائعة، كما فاز بجائزة "الأفضل في MWC 2024. على المستوى الإقليمي، تم إطلاق هاتف HONOR Magic6 Pro خلال ملتقى LEAP 2024 المُقام في الرياض. خلال LEAP 2024، نال الهاتف إشادة على نطاق واسع من أفضل وسائل الإعلام، كما تم تلقيبه بالهاتف مع أفضل كاميرا هاتف بالذكاء الاصطناعي، وذلك بسبب الإمكانيات الاستثنائية للكاميرا.
حقق HONOR Magic6 Pro إنجازًا هامًا في عام 2024 من خلال كونه أول هاتف ذكي يحصل على 5 علامات ذهبية من DXOMARK في عام 2024.
كاميرا Falcon بالذكاء الاصطناعي
يعيد هاتف HONOR Magic6 Pro تصور مستقبل تجربة التصوير باستخدام كاميرا Falconبالذكاء الاصطناعي الثورية المطورة، والتي تضم كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا Periscope Telephoto بدقة 180 ميجابكسل، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكين المستخدمين من التقاط الصور الفوتوغرافية الرياضية بتفاصيل رائعة.
HONOR MagicOS 8.0
تتجاوز HONOR قدرات الهواتف الذكية التقليدية وتعيد تشكيل أنماط حياة المستخدمين في المستقبل من خلال مجموعة من الابتكارات الرائدة. يعمل هاتف HONOR Magic6 Pro بأحدث نظام تشغيل HONOR MagicOS 8.0، وتعد إحد الميزات البارزة هيMagic Portal التي تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لفهم واستيعاب أسلوب حياة المستخدمين وسلوكياتهم.
شاشة عرض استثنائية
يتميز هاتف HONOR Magic6 Pro بحماية نانو كريستال من HONOR، ويتميز بجودة ومتانة بشكل استثنائي. في هذا السياق، حصل الهاتف على شهادة SGS لمقاومة السقوط في عدة سيناريوهات. تعطي HONOR الأولوية لراحة المستخدمين من خلال دمج الابتكارات التي تضع الانسان في المقام الأول في HONOR Magic6 Pro، بما في ذلك أعلى تردد تعتيم PWM يبلغ 4320 هرتز في الصناعة، مما يوفر مشاهدة مريحة.
بطارية من السيلكون والكربون
شرعت HONOR في ابتكارات رائدة في مجال تكنولوجيا البطاريات، وبرزت باعتبارها العلامة التجارية الأولى التي تطبق ابتكارات البطاريات الجديدة من الصناعات الأخرى على الهواتف الذكية، مما يوفر بطارية السيليكون والكربون من الجيل الثاني الجديدة كلياً إلى سلسلة HONOR Magic6.
السعر
سيتوفر HONOR Magic 6 Pro باللونين الأسود والأخضر للطلب المسبق من 22 مارس 2024، ويمكن شراؤه من خلال hihonor ، أي ماكس، جامبو، شرف دي جي، اتصالات، أمازون ونون.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع HONOR
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