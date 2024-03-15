Kinaxis تعبِّر عن سعادتها بالتعاون مع شريك تمديد الحلول Climatiq

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تعبِّر شركة Kinaxis ® (المدرجة في بورصة تورنتو بالرمز: KXS)، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول إدارة سلسلة التوريد، عن سعادتها بالتعاون مع شريك تمديد الحلول (SolEx) Climatiq ، شركة متخصِّصة في تقديم حلول المعلومات المتعلقة بالكربون، في قطاع شركاء Kinaxis. وكجزء من عملية التكامل، يتسنى لعملاء Kinaxis الاطّلاع على الآراء المتعمّقة الدقيقة حول الكربون للخدمات اللوجستية الأولية والنهائية ويمكنهم تحليل البصمة الكربونية لأي مكون أو مادة يتم تتبعها باستخدام Kinaxis.
صرَّح Hessam Lavi ، الرئيس التنفيذي لشركة Climatiq قائلاً: "تمثل التكلفة والإيرادات مؤشري الأداء الرئيسيين للمؤسسات، ويظهر ثاني أكسيد الكربون الآن باعتباره مؤشر الأداء الرئيسي الثالث". "يرجع أكثر من 90% من الانبعاثات الناتجة عن الأعمال إلى سلسلة التوريد الخاصة بها، أو ما يسمى بالنطاق 3، وهو الفئة الأصعب لوضع تقديرات لها. وللتخلص من الكربون بشكل فعَّال، يجب دمج الآراء المتعمَّقة حول الكربون في عمليات وقرارات سلسلة التوريد الأساسية. تنتابنا حالة من الحماس الشديد للتعاون مع Kinaxis لتقديم آراء متعمّقة قابلة للتنفيذ بشأن الانبعاثات لبرامجهم، مما يمكِّن عملاءهم من قياس انبعاثات النطاق 3 ومعالجتها عبر سلاسل القيمة الخاصة بهم."
أعلنت شركة Kinaxis مؤخرًا عن حل سلسلة التوريد المستدامة الذي يدمج بسلاسة بيانات الانبعاثات الدقيقة وفي الوقت المناسب في تخطيط سلسلة التوريد. وبالتعاون مع شركة Climatiq، تمتد قدرات شركة Kinaxis فيما يتعلق بالاستدامة إلى نقل البضائع، وتدفقات الشحن، واستهلاك الطاقة اللوجستية - مما يساعد سلاسل التوريد العالمية على تقليل تأثيرها على العالم.
صرَّح Conrad Mandala ، نائب الرئيس الأول، المنظمة الشريكة العالمية في Kinaxis قائلاً: "تعمل سلاسل التوريد على حساب استقرار عالمنا، ولهذا السبب تستثمر شركة Kinaxis كثيرًا في جعلها أكثر استدامة"، "تنتابنا حالة من الحماس ونعبِّر عن سعادتنا بالتعاون مع شركة Climatiq في قطاعنا الشريك، ويسرُّنا أن نستمر في تزويد عملائنا بالتكنولوجيا لمساعدتهم على تقليل تأثيرهم".
يُعدُّ برنامج Kinaxis PartnerLin – الذي يتضمَّن متخصّصي تكامل الأنظمة وشركاء السحابة وشركاء SolEx وبائعي القيمة المضافة - قطاعًا قويًا من المؤسسات التي تشترك في رؤية موحَّدة تتمثل في قوة تنسيق سلسلة التوريد الشاملة كوسيلة لتسريع التحول الاستراتيجي وتحسين سلاسل التوريد العالمية.
لمعرفة المزيد عن شركة Kinaxis وشركائها، يُرجى زيارة الموقع kinaxis/partners .
نبذة عن Kinaxis
Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في مجال إدارة سلاسل التوريد الحديثة. نقدم خدماتنا لسلاسل التوريد والأشخاص الذين يديرونها لخدمة الإنسانية. وتحظى برامجنا بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. نحن نجمع بين تقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع والنهج المرتكز على الإنسان في الذكاء الاصطناعي لتمكين الشركات من كل الأحجام من تنسيق شبكة سلسلة التوريد الشاملة لديها، بدءًا من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات مرورًا بالتنفيذ ووصولاً التسليم النهائي. للاطّلاع على المزيد من الأخبار والمعلومات، تفضَّل بزيارة kinaxis أو تابعنا على LinkedIn .
نبذة عن شركة Climatiq
تُقدِّم شركة Climatiq حل المعلومات المتعلقة بالكربون الرائد الذي يستخدمه أكثر من 10000 فريق حول العالم. تتضمَّن منتجاتنا محرك حساب نسبة الكربون الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وأكبر مجموعة بيانات لعوامل الانبعاثات التي تم التحقُّق منها. نحن نتعاون مع كبار موفِّري برامج المؤسسات في مجالات مثل إدارة سلسلة التوريد وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). ومن خلال تضمين آراء متعمّقة دقيقة حول البصمة الكربونية في منصَّاتهم، نُمكِّن شركاءنا من توفير إمكانات مراقبة الكربون، ودفع جهود التخلص من الكربون، ودعم عملائهم في تحقيق أهدافهم المتمثلة في تحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية. تخضع منهجيتنا ومجموعات البيانات الخاصة بنا للإشراف من قِبل مجلس استشاري علمي (SAB)، يتكون من علماء مشهورين عالميًا. لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة climatiq واطّلِع على آخر الأخبار على Linkedin .
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