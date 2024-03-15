Kinaxis تعبِّر عن سعادتها بالتعاون مع شريك تمديد الحلول Climatiq

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تعبِّر شركة Kinaxis ® (المدرجة في بورصة تورنتو بالرمز: KXS)، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول إدارة سلسلة التوريد، عن سعادتها بالتعاون مع شريك تمديد الحلول (SolEx) Climatiq ، شركة متخصِّصة في تقديم حلول المعلومات المتعلقة بالكربون، في قطاع شركاء Kinaxis. وكجزء من عملية التكامل، يتسنى لعملاء Kinaxis الاطّلاع على الآراء المتعمّقة الدقيقة حول الكربون للخدمات اللوجستية الأولية والنهائية ويمكنهم تحليل البصمة الكربونية لأي مكون أو مادة يتم تتبعها باستخدام Kinaxis.

صرَّح Hessam Lavi ، الرئيس التنفيذي لشركة Climatiq قائلاً: "تمثل التكلفة والإيرادات مؤشري الأداء الرئيسيين للمؤسسات، ويظهر ثاني أكسيد الكربون الآن باعتباره مؤشر الأداء الرئيسي الثالث". "يرجع أكثر من 90% من الانبعاثات الناتجة عن الأعمال إلى سلسلة التوريد الخاصة بها، أو ما يسمى بالنطاق 3، وهو الفئة الأصعب لوضع تقديرات لها. وللتخلص من الكربون بشكل فعَّال، يجب دمج الآراء المتعمَّقة حول الكربون في عمليات وقرارات سلسلة التوريد الأساسية. تنتابنا حالة من الحماس الشديد للتعاون مع Kinaxis لتقديم آراء متعمّقة قابلة للتنفيذ بشأن الانبعاثات لبرامجهم، مما يمكِّن عملاءهم من قياس انبعاثات النطاق 3 ومعالجتها عبر سلاسل القيمة الخاصة بهم."

أعلنت شركة Kinaxis مؤخرًا عن حل سلسلة التوريد المستدامة الذي يدمج بسلاسة بيانات الانبعاثات الدقيقة وفي الوقت المناسب في تخطيط سلسلة التوريد. وبالتعاون مع شركة Climatiq، تمتد قدرات شركة Kinaxis فيما يتعلق بالاستدامة إلى نقل البضائع، وتدفقات الشحن، واستهلاك الطاقة اللوجستية - مما يساعد سلاسل التوريد العالمية على تقليل تأثيرها على العالم.

صرَّح Conrad Mandala ، نائب الرئيس الأول، المنظمة الشريكة العالمية في Kinaxis قائلاً: "تعمل سلاسل التوريد على حساب استقرار عالمنا، ولهذا السبب تستثمر شركة Kinaxis كثيرًا في جعلها أكثر استدامة"، "تنتابنا حالة من الحماس ونعبِّر عن سعادتنا بالتعاون مع شركة Climatiq في قطاعنا الشريك، ويسرُّنا أن نستمر في تزويد عملائنا بالتكنولوجيا لمساعدتهم على تقليل تأثيرهم".

يُعدُّ برنامج Kinaxis PartnerLin – الذي يتضمَّن متخصّصي تكامل الأنظمة وشركاء السحابة وشركاء SolEx وبائعي القيمة المضافة - قطاعًا قويًا من المؤسسات التي تشترك في رؤية موحَّدة تتمثل في قوة تنسيق سلسلة التوريد الشاملة كوسيلة لتسريع التحول الاستراتيجي وتحسين سلاسل التوريد العالمية.

لمعرفة المزيد عن شركة Kinaxis وشركائها، يُرجى زيارة الموقع kinaxis/partners .

نبذة عن Kinaxis

Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في مجال إدارة سلاسل التوريد الحديثة. نقدم خدماتنا لسلاسل التوريد والأشخاص الذين يديرونها لخدمة الإنسانية. وتحظى برامجنا بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. نحن نجمع بين تقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع والنهج المرتكز على الإنسان في الذكاء الاصطناعي لتمكين الشركات من كل الأحجام من تنسيق شبكة سلسلة التوريد الشاملة لديها، بدءًا من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات مرورًا بالتنفيذ ووصولاً التسليم النهائي. للاطّلاع على المزيد من الأخبار والمعلومات، تفضَّل بزيارة kinaxis أو تابعنا على LinkedIn .

نبذة عن شركة Climatiq

تُقدِّم شركة Climatiq حل المعلومات المتعلقة بالكربون الرائد الذي يستخدمه أكثر من 10000 فريق حول العالم. تتضمَّن منتجاتنا محرك حساب نسبة الكربون الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وأكبر مجموعة بيانات لعوامل الانبعاثات التي تم التحقُّق منها. نحن نتعاون مع كبار موفِّري برامج المؤسسات في مجالات مثل إدارة سلسلة التوريد وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). ومن خلال تضمين آراء متعمّقة دقيقة حول البصمة الكربونية في منصَّاتهم، نُمكِّن شركاءنا من توفير إمكانات مراقبة الكربون، ودفع جهود التخلص من الكربون، ودعم عملائهم في تحقيق أهدافهم المتمثلة في تحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية. تخضع منهجيتنا ومجموعات البيانات الخاصة بنا للإشراف من قِبل مجلس استشاري علمي (SAB)، يتكون من علماء مشهورين عالميًا. لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة climatiq واطّلِع على آخر الأخبار على Linkedin .

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