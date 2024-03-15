Eaton تطرح الجيل التالي من صمامات عزل خزان الوقود للمركبات الكهربائية الهجينة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة إدارة الطاقة الذكية "Eaton" اليوم أنها أطلقت الجيل التالي من صمامات عزل خزان الوقود (FTIV) للمركبات الهجينة. تتسم FTIV® الجديدة بسهولة تركيبها فضلاً على كونها أخف وزنًا بنسبة 27%، وأصغر حجمًا بنسبة 39%، وتحتوي على مكونات أقل بنسبة 24% من الطرازات السابقة.

لا يعمل محرك الغاز في المركبات الهجينة بشكل مستمر. ونتيجة لذلك، تتطلب أنظمة الوقود الهجين اتباع تدابير خاصة لمعالجة انبعاثات التبخر التي تتراكم عندما لا يكون محرك الغاز قيد التشغيل.

"يتراكم الضغط في خزان الوقود عند تشغيل السيارة في الوضع الكهربائي، لذلك يجب تفريغ هذا الضغط. وعند إعادة التزوُّد بالوقود أيضًا، يجب عليك التأكُّد من انخفاض ضغط الخزان لتجنب تناثر الوقود مرة أخرى". حسبما صرَّحت Christy Roadknight، مديرة وحدة الأعمال في Eaton's Mobility Group. "تستغرق السيارات الهجينة الحديثة وقتًا أطول في الوضع الكهربائي، ومن ثمَّ، أصبحت FTIV الآن أكثر أهمية."

يُطرح الجيل القادم من FTIV من Eaton في وقت أصبحت فيه المركبات الهجينة بديلاً شائعًا للمركبات الكهربائية بالكامل. ومع انتشار مركبات هجينة جديدة في السوق، يمكن لصمام العزل من Eaton الحد من مشاكل التعبئة بأبعادها المخفضة.

قام المهندسون التابعون لشركة Eaton بتقليل حجم FTIV بنسبة 39% من خلال تحسين القوة المغناطيسية التي ينتجها صمام العزل وفي نفس الوقت تقليل كمية النحاس. إضافة إلى ذلك، صُمِّمت FTIV الجديدة لتكون أسهل في التركيب في مجموعة متنوعة من تركيبات الخزان الصعبة داخل المركبة.

صرَّح Roadknight قائلاً: "لقد قمنا بإضفاء تحسينات على هندسة المكونات الحالية وتأكَّدنا من أن التصميم الجديد والمحسَّن يحافظ على موثوقية عروضنا السابقة". "يتوسَّع هذا السوق باستمرار، ولدينا تاريخ حافل يمتد إلى 13 عامًا في هذا المجال."

أبرمت Eaton اتفاقيات لتزويد صمامات FTIV من الجيل التالي لاثنين من عملاء المركبات العالميين وقد اجتذبت اهتمام الشركات المصنعة الأخرى.

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Eaton، هي شركة متخصّصة في إدارة الطاقة الذكية تكرس جهودها لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة للأشخاص في كل مكان. نصنع منتجات لمراكز البيانات والمرافق والأسواق الصناعية والتجارية وتصنيع الآلات والأسواق السكنية وأسواق الفضاء والتنقُّل. يحدونا التزامنا بإجراء الأعمال بشكل صحيح، والعمل بشكل مستدام ومساعدة عملائنا على إدارة الطاقة - اليوم وفي المستقبل. ومن خلال الاستفادة من اتجاهات النمو العالمية للتحول إلى الكهرباء والرقمنة، فإننا نسرع وتيرة تحول العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة، ونساعد في حل تحديات إدارة الطاقة التي هي أكثر إلحاحًا في العالم، ونحن نبني مجتمعًا أكثر استدامة لجيل اليوم والأجيال القادمة.

أُسست شركة Eaton في عام 1911، وهي مدرجة في بورصة نيويورك منذ أكثر من قرن. لقد حققنا إيرادات بلغت 23.2 مليار دولار في عام 2023 ونخدم عملاء في أكثر من 160 دولة. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة . تابعنا على LinkedIn .

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