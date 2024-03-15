Eaton تطرح الجيل التالي من صمامات عزل خزان الوقود للمركبات الكهربائية الهجينة

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة إدارة الطاقة الذكية "Eaton" اليوم أنها أطلقت الجيل التالي من صمامات عزل خزان الوقود (FTIV) للمركبات الهجينة. تتسم FTIV® الجديدة بسهولة تركيبها فضلاً على كونها أخف وزنًا بنسبة 27%، وأصغر حجمًا بنسبة 39%، وتحتوي على مكونات أقل بنسبة 24% من الطرازات السابقة.
لا يعمل محرك الغاز في المركبات الهجينة بشكل مستمر. ونتيجة لذلك، تتطلب أنظمة الوقود الهجين اتباع تدابير خاصة لمعالجة انبعاثات التبخر التي تتراكم عندما لا يكون محرك الغاز قيد التشغيل.
"يتراكم الضغط في خزان الوقود عند تشغيل السيارة في الوضع الكهربائي، لذلك يجب تفريغ هذا الضغط. وعند إعادة التزوُّد بالوقود أيضًا، يجب عليك التأكُّد من انخفاض ضغط الخزان لتجنب تناثر الوقود مرة أخرى". حسبما صرَّحت Christy Roadknight، مديرة وحدة الأعمال في Eaton's Mobility Group. "تستغرق السيارات الهجينة الحديثة وقتًا أطول في الوضع الكهربائي، ومن ثمَّ، أصبحت FTIV الآن أكثر أهمية."
يُطرح الجيل القادم من FTIV من Eaton في وقت أصبحت فيه المركبات الهجينة بديلاً شائعًا للمركبات الكهربائية بالكامل. ومع انتشار مركبات هجينة جديدة في السوق، يمكن لصمام العزل من Eaton الحد من مشاكل التعبئة بأبعادها المخفضة.
قام المهندسون التابعون لشركة Eaton بتقليل حجم FTIV بنسبة 39% من خلال تحسين القوة المغناطيسية التي ينتجها صمام العزل وفي نفس الوقت تقليل كمية النحاس. إضافة إلى ذلك، صُمِّمت FTIV الجديدة لتكون أسهل في التركيب في مجموعة متنوعة من تركيبات الخزان الصعبة داخل المركبة.
صرَّح Roadknight قائلاً: "لقد قمنا بإضفاء تحسينات على هندسة المكونات الحالية وتأكَّدنا من أن التصميم الجديد والمحسَّن يحافظ على موثوقية عروضنا السابقة". "يتوسَّع هذا السوق باستمرار، ولدينا تاريخ حافل يمتد إلى 13 عامًا في هذا المجال."
أبرمت Eaton اتفاقيات لتزويد صمامات FTIV من الجيل التالي لاثنين من عملاء المركبات العالميين وقد اجتذبت اهتمام الشركات المصنعة الأخرى.
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Eaton، هي شركة متخصّصة في إدارة الطاقة الذكية تكرس جهودها لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة للأشخاص في كل مكان. نصنع منتجات لمراكز البيانات والمرافق والأسواق الصناعية والتجارية وتصنيع الآلات والأسواق السكنية وأسواق الفضاء والتنقُّل. يحدونا التزامنا بإجراء الأعمال بشكل صحيح، والعمل بشكل مستدام ومساعدة عملائنا على إدارة الطاقة - اليوم وفي المستقبل. ومن خلال الاستفادة من اتجاهات النمو العالمية للتحول إلى الكهرباء والرقمنة، فإننا نسرع وتيرة تحول العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة، ونساعد في حل تحديات إدارة الطاقة التي هي أكثر إلحاحًا في العالم، ونحن نبني مجتمعًا أكثر استدامة لجيل اليوم والأجيال القادمة.
أُسست شركة Eaton في عام 1911، وهي مدرجة في بورصة نيويورك منذ أكثر من قرن. لقد حققنا إيرادات بلغت 23.2 مليار دولار في عام 2023 ونخدم عملاء في أكثر من 160 دولة. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة . تابعنا على LinkedIn .
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