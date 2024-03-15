أنماط الحوادث خلال شهر رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة: تحليل بيانات مطالبات التأمين

(MENAFN
- AETOSWire)
من المحزن للغاية أن نشهد كل عام خلال شهر رمضان المبارك وقوع مئات الحوادث وعشرات الوفيات. يضطلع شهر رمضان بخصوصية مختلفة عن باقي الشهور، وهو وقت مميز لمشاركة اللحظات السعيدة مع المقربين من العائلة والأصدقاء، ما يؤدي إلى زيادة حركة المرور والازدحامات! كما يرتبط هذا الوقت الاحتفالي أيضاً بتحديات فريدة لجميع مستخدمي الطرق.
تعاونت "طوكيو مارين"، وهي من أكبر شركات التأمين على السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع منصة RoadSafetyUAE لتحليل بيانات مطالبات التأمين على السيارات لعام 2023 (من 22 مارس لغاية 20 أبريل 2023) للتوصل إلى معلومات هادفة تسمح بتعزيز الوعي وحماية مستخدمي الطرق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال تاكاكو ماتسو، المدير الأول لقسم الأعمال المباشرة والتسويق في شركة "طوكيو مارين آند نيشيدو" للتأمين ضد الحريق المحدودة (Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.): "تنفذ شركة 'طوكيو مارين' تحليلاً دقيقاً لكمية ضخمة من بيانات مطالبات التأمين التي نقوم بجمعها، وتحرص على مشاركة النتائج الرئيسة التي تمّ التوصل إليها، بما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة." وأضاف: "في هذه الحالة، عملنا على تحليل ما يقرب من 1,320 من بيانات مطالبات التأمين في الإمارات العربية المتحدة. تضطلع فترة رمضان بالكثير من التحديات، خاصة للسائقين في الإمارات العربية المتحدة، ونرغب في المساهمة من جهتنا في الحفاظ على سلامة جميع مستخدمي الطرق."
من جانبه، قال توماس إيدلمان، المؤسس والمدير الإداري لمنصة RoadSafetyUAE: "تضطلع 'طوكيو مارين' بمكانة هامة تُتيح لها مشاركة البيانات الواقعية التي تعود بالنفع على مستخدمي الطرق في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد كان من دواعي سرورنا أن نتعاون مع فريق عمل 'طوكيو مارين' لنتولى معاً تحليل بيانات المطالبات لديهم. يعكس ذلك التزاماً كبيراً من الشركة ببذل جهد إضافي وتسخير مواردها لتحقيق منافع أوسع نطاقاً، وتعزيز الوعي بشروط السلامة على الطرق خاصة في شهر رمضان." وأضاف: "يحتاج مستخدمو الطرق في الإمارات العربية المتحدة إلى اعتماد الحذر من سلوك السائقين الآخرين بشكل خاص في شهر رمضان، حيث أن أكثر من 50 في المائة من الحوادث تقع نتيجة أخطاء يرتكبها سائقو السيارات الآخرون، في حين أن الخطأ يكون مشتركاً على الطرفين في 36 في المائة من الحوادث. كذلك، تبلغ الحوادث ذروتها ما بين الساعة 1 و4 بعد الظهر (35 في المائة)، تليها ساعة الذروة الصباحية المتأخرة ما بين الساعة 9 صباحاً و12 ظهراً (21 في المائة). هذا وتعدّ أيام الأربعاء من أخطر أيام الأسبوع، في حين أن فترة عطلة نهاية الأسبوع تعدّ الأكثر أماناً. أما الفئة العمرية الأكثر عرضة للحوادث فهم سائقو السيارات الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 سنة، تليها شريحة السائقين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عاماً. كذلك، يبدو أن مطالبات التأمين المتعلّقة بالحوادث بحسب الجنسية تتبع التوزيع الديموغرافي."
ومن أبرز النتائج التي توصّلت إليها تحليلات بيانات المطالبات ما يلي:
يفرض شهر رمضان المبارك سلوكيات مختلفة ونمط حياة خاص تترتب عليه آثار جسدية متنوعة، خاصة إذا تزامن الشهر الفضيل مع الطقس الحار. يمكن أن يؤدي الصيام إلى بعض المضاعفات، تشمل الجفاف وانخفاض نسبة السكر في الدم، ما قد يؤثر بدوره على مستوى انتباهنا وتركيزنا ورؤيتنا وكيفية تفاعلنا مع أي طارىء. وفي كثير من الأحيان، قد يؤدي التغير وعدم الانتظام في أنماط النوم وتوقيت الوجبات إلى إصابة الأشخاص بالتعب والإرهاق ونفاذ الصبر والتشتت، وهي مضاعفات مسؤولة عن معظم الحوادث التي تحصل في ساعة الذروة في الصباح الباكر. أما القيادة بسرعة والاندفاع على الطرق فتعدّ مزيجاً من الحوافز النفسية والاحتياجات الجسدية، وقد يستخدمها سائقو السيارات كذريعة لإساءة التصرف على الطريق. بالتالي، يتعيّن على جميع مستخدمي الطرق (من سائقي السيارات والمشاة وراكبي الدراجات النارية وراكبي الدراجات الهوائية وغيرم) توخي الحذر الشديد في هذه الفترة بشكل خاص!
الإرشادات المناسبة لتفادي الحوادث:
تنبّهوا لحدودكم الشخصية المحتملة! احترسوا من مستخدمي الطريق الآخرين ممن يُحتمل أن يكونوا متأثرين بالظروف عينها. توقعوا ما هو غير متوقع – يتوجب علينا جميعاً أن نقود بشكل دفاعي! خططوا لأوقاتكم بدقة ودعوا مجالاً للتأخيرات المحتملة من خلال اضافة وقت إضافي! ضعوا حزام الأمان دائماً – يعدّ شهر رمضان الوقت المثالي لتبني هذه العادة! توخّوا الحذر خلال ساعات الذروة الصباحية! توخّوا الحذر في فترة الظهيرة وبعد الظهر! حاولوا توقّع أي حركات مفاجئة من مستخدمي الطريق الآخرين. حافظوا على المسافة الكافية مع المركبات الأخرى ولا تقتربوا بشدة من السيارة أمامكم. خططوا لمواعيدكم بشكل صحيح وغادروا مبكراً لتجنب الحاجة إلى التسرّع والسرعة. يمكنكم أن تتأخروا بعض الشيء - سيتفهّم الآخرون ذلك. حاولوا عدم سلوك الطرق عند غروب الشمس، إن استطعتم تجنب ذلك. استخدموا مصابيح السيارة عند الغسق، قبل الإفطار تجنبوا التعب وحاولوا الحصول على قسط كافٍ من النوم. اركنوا السيارة فوراً عندما تشعرون بالنعاس. استخدموا وسائل النقل العام أو سيارات الأجرة.
الارشادات المناسبة لتفادي الحوادث – للسائقين غير الصائمين، والمشاة، وسائقي الدراجات النارية، وركاب السيارات، إلخ...
كونوا مراعيين وكرماء في تعاملكم مع مستخدمي الطرق الآخرين الذين قد يكونون صائمين! يتوجّب على جميع مستخدمي الطرق - الصائمين وغير الصائمين – اعتماد الحذر الشديد خلال شهر رمضان! يتعيّن على الشريحة "الأضعف" من مستخدمي الطريق (المشاة أو راكبي الدراجات أو راكبي الدراجات الكهربائية أو الدراجات النارية على وجه الخصوص) الحذر من السلوك الجنوني المحتمل لمستخدمي الطريق الآخرين! اعتمدوا نهج القيادة الدفاعية كغيركم من مستخدمي الطريق الصائمين الآخرين. توخّوا الحذر في ساعات الذروة الصباحية وفي أوقات الظهيرة وبعد الظهر! حاولوا الابتعاد عن الطرق إن أمكن!
لمحة عن شركة "طوكيو مارين" ("طوكيو مارين آند نيشيدو فاير إنشورانس" المحدودة):
تنشط "طوكيو مارين آند نيشيدو فاير إنشورانس المحدودة" في سوق الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1976، وهي إحدى أقدم وأكبر شركات التأمين على غير الحياة في اليابان، تعود جذورها إلى عام 1879.
وتتميز الشركة بربحية عالية واستقرار مالي، حيث حازت على تصنيف "إيه +" (مستقر) من قبل "ستاندرد آند بور"، و"إيه إيه 3" (مستقر) من قبل "موديز" (اعتباراً من 24 أبريل 2020). وتتمتع الشركة برعاية شركة "الفطيم لخدمات التطوير" المحدودة، والتي تُعد إحدى أكبر وأنجح المؤسسات التجارية المملوكة للقطاع الخاص في منطقة الخليج الأدنى.
45 دولة ومنطقة: تتألف مجموعة "طوكيو مارين" من "طوكيو مارين هولدينجز" و155 شركة تابعة، وتنشط في مجال التأمين المحلي على غير الحياة، والتأمين المحلي على الحياة، والتأمين الدولي، والأعمال المالية والعامة.
155 شركة تابعة: توفر مجموعة "طوكيو مارين" مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تتمتع بمكانة تنافسية قوية في الأسواق المتقدمة والناشئة على حدٍّ سواء، والتي تشكل جوهر سوق التأمين العالمي.
40848 موظف: يوفّر موظفونا الذين يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة والخبرة حول العالم إدارة احترافية للمخاطر والخدمات الفعالة لتسوية طلبات التعويض عن الحوادث.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: # .
لمحة عن منصة ( RoadSafetyUAE ):
تتمثّل رؤية منصة (RoadSafetyUAE) في المساهمة في خفض عدد الوفيات والإصابات والحوادث المرورية في دولة الإمارات العربية المتحدة. أما رسالتنا، فهي رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطريق في الإمارات العربية المتحدة لممارسة السلوك الملائم على الطرقات على أساسٍ مستدامٍ وعلى أعلى مستويات التواصل. وتعمل منصة (RoadSafetyUAE) الحائزة على جوائز مع أصحاب المصلحة من مستخدمي الطريق، والجهات الحكومية، والإعلام، والشركاء ذوي الوعي حيال المسؤولية الاجتماعية للشركات. ونقدّم في قائمة "نصائح وإرشادات"، والتي نعتبرها أساس المحتوى التوعوي على منصتنا، أكثر من 60 موضوعاً مرتبطاً بالسلامة المرورية وتتصل بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني التالي:
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN15032024004146001356ID1107981150