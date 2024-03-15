أنماط الحوادث خلال شهر رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة: تحليل بيانات مطالبات التأمين

من المحزن للغاية أن نشهد كل عام خلال شهر رمضان المبارك وقوع مئات الحوادث وعشرات الوفيات. يضطلع شهر رمضان بخصوصية مختلفة عن باقي الشهور، وهو وقت مميز لمشاركة اللحظات السعيدة مع المقربين من العائلة والأصدقاء، ما يؤدي إلى زيادة حركة المرور والازدحامات! كما يرتبط هذا الوقت الاحتفالي أيضاً بتحديات فريدة لجميع مستخدمي الطرق.

تعاونت "طوكيو مارين"، وهي من أكبر شركات التأمين على السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع منصة RoadSafetyUAE لتحليل بيانات مطالبات التأمين على السيارات لعام 2023 (من 22 مارس لغاية 20 أبريل 2023) للتوصل إلى معلومات هادفة تسمح بتعزيز الوعي وحماية مستخدمي الطرق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال تاكاكو ماتسو، المدير الأول لقسم الأعمال المباشرة والتسويق في شركة "طوكيو مارين آند نيشيدو" للتأمين ضد الحريق المحدودة (Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.): "تنفذ شركة 'طوكيو مارين' تحليلاً دقيقاً لكمية ضخمة من بيانات مطالبات التأمين التي نقوم بجمعها، وتحرص على مشاركة النتائج الرئيسة التي تمّ التوصل إليها، بما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة." وأضاف: "في هذه الحالة، عملنا على تحليل ما يقرب من 1,320 من بيانات مطالبات التأمين في الإمارات العربية المتحدة. تضطلع فترة رمضان بالكثير من التحديات، خاصة للسائقين في الإمارات العربية المتحدة، ونرغب في المساهمة من جهتنا في الحفاظ على سلامة جميع مستخدمي الطرق."

من جانبه، قال توماس إيدلمان، المؤسس والمدير الإداري لمنصة RoadSafetyUAE: "تضطلع 'طوكيو مارين' بمكانة هامة تُتيح لها مشاركة البيانات الواقعية التي تعود بالنفع على مستخدمي الطرق في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد كان من دواعي سرورنا أن نتعاون مع فريق عمل 'طوكيو مارين' لنتولى معاً تحليل بيانات المطالبات لديهم. يعكس ذلك التزاماً كبيراً من الشركة ببذل جهد إضافي وتسخير مواردها لتحقيق منافع أوسع نطاقاً، وتعزيز الوعي بشروط السلامة على الطرق خاصة في شهر رمضان." وأضاف: "يحتاج مستخدمو الطرق في الإمارات العربية المتحدة إلى اعتماد الحذر من سلوك السائقين الآخرين بشكل خاص في شهر رمضان، حيث أن أكثر من 50 في المائة من الحوادث تقع نتيجة أخطاء يرتكبها سائقو السيارات الآخرون، في حين أن الخطأ يكون مشتركاً على الطرفين في 36 في المائة من الحوادث. كذلك، تبلغ الحوادث ذروتها ما بين الساعة 1 و4 بعد الظهر (35 في المائة)، تليها ساعة الذروة الصباحية المتأخرة ما بين الساعة 9 صباحاً و12 ظهراً (21 في المائة). هذا وتعدّ أيام الأربعاء من أخطر أيام الأسبوع، في حين أن فترة عطلة نهاية الأسبوع تعدّ الأكثر أماناً. أما الفئة العمرية الأكثر عرضة للحوادث فهم سائقو السيارات الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 سنة، تليها شريحة السائقين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عاماً. كذلك، يبدو أن مطالبات التأمين المتعلّقة بالحوادث بحسب الجنسية تتبع التوزيع الديموغرافي."

ومن أبرز النتائج التي توصّلت إليها تحليلات بيانات المطالبات ما يلي:

يفرض شهر رمضان المبارك سلوكيات مختلفة ونمط حياة خاص تترتب عليه آثار جسدية متنوعة، خاصة إذا تزامن الشهر الفضيل مع الطقس الحار. يمكن أن يؤدي الصيام إلى بعض المضاعفات، تشمل الجفاف وانخفاض نسبة السكر في الدم، ما قد يؤثر بدوره على مستوى انتباهنا وتركيزنا ورؤيتنا وكيفية تفاعلنا مع أي طارىء. وفي كثير من الأحيان، قد يؤدي التغير وعدم الانتظام في أنماط النوم وتوقيت الوجبات إلى إصابة الأشخاص بالتعب والإرهاق ونفاذ الصبر والتشتت، وهي مضاعفات مسؤولة عن معظم الحوادث التي تحصل في ساعة الذروة في الصباح الباكر. أما القيادة بسرعة والاندفاع على الطرق فتعدّ مزيجاً من الحوافز النفسية والاحتياجات الجسدية، وقد يستخدمها سائقو السيارات كذريعة لإساءة التصرف على الطريق. بالتالي، يتعيّن على جميع مستخدمي الطرق (من سائقي السيارات والمشاة وراكبي الدراجات النارية وراكبي الدراجات الهوائية وغيرم) توخي الحذر الشديد في هذه الفترة بشكل خاص!

الإرشادات المناسبة لتفادي الحوادث:



تنبّهوا لحدودكم الشخصية المحتملة!

احترسوا من مستخدمي الطريق الآخرين ممن يُحتمل أن يكونوا متأثرين بالظروف عينها.

توقعوا ما هو غير متوقع – يتوجب علينا جميعاً أن نقود بشكل دفاعي!

خططوا لأوقاتكم بدقة ودعوا مجالاً للتأخيرات المحتملة من خلال اضافة وقت إضافي!

ضعوا حزام الأمان دائماً – يعدّ شهر رمضان الوقت المثالي لتبني هذه العادة!

توخّوا الحذر خلال ساعات الذروة الصباحية!

توخّوا الحذر في فترة الظهيرة وبعد الظهر!

حاولوا توقّع أي حركات مفاجئة من مستخدمي الطريق الآخرين.

حافظوا على المسافة الكافية مع المركبات الأخرى ولا تقتربوا بشدة من السيارة أمامكم.

خططوا لمواعيدكم بشكل صحيح وغادروا مبكراً لتجنب الحاجة إلى التسرّع والسرعة.

يمكنكم أن تتأخروا بعض الشيء - سيتفهّم الآخرون ذلك.

حاولوا عدم سلوك الطرق عند غروب الشمس، إن استطعتم تجنب ذلك.

استخدموا مصابيح السيارة عند الغسق، قبل الإفطار

تجنبوا التعب وحاولوا الحصول على قسط كافٍ من النوم.

اركنوا السيارة فوراً عندما تشعرون بالنعاس. استخدموا وسائل النقل العام أو سيارات الأجرة.

الارشادات المناسبة لتفادي الحوادث – للسائقين غير الصائمين، والمشاة، وسائقي الدراجات النارية، وركاب السيارات، إلخ...



كونوا مراعيين وكرماء في تعاملكم مع مستخدمي الطرق الآخرين الذين قد يكونون صائمين!

يتوجّب على جميع مستخدمي الطرق - الصائمين وغير الصائمين – اعتماد الحذر الشديد خلال شهر رمضان!

يتعيّن على الشريحة "الأضعف" من مستخدمي الطريق (المشاة أو راكبي الدراجات أو راكبي الدراجات الكهربائية أو الدراجات النارية على وجه الخصوص) الحذر من السلوك الجنوني المحتمل لمستخدمي الطريق الآخرين!

اعتمدوا نهج القيادة الدفاعية كغيركم من مستخدمي الطريق الصائمين الآخرين.

توخّوا الحذر في ساعات الذروة الصباحية وفي أوقات الظهيرة وبعد الظهر! حاولوا الابتعاد عن الطرق إن أمكن!

لمحة عن شركة "طوكيو مارين" ("طوكيو مارين آند نيشيدو فاير إنشورانس" المحدودة):

تنشط "طوكيو مارين آند نيشيدو فاير إنشورانس المحدودة" في سوق الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1976، وهي إحدى أقدم وأكبر شركات التأمين على غير الحياة في اليابان، تعود جذورها إلى عام 1879.

وتتميز الشركة بربحية عالية واستقرار مالي، حيث حازت على تصنيف "إيه +" (مستقر) من قبل "ستاندرد آند بور"، و"إيه إيه 3" (مستقر) من قبل "موديز" (اعتباراً من 24 أبريل 2020). وتتمتع الشركة برعاية شركة "الفطيم لخدمات التطوير" المحدودة، والتي تُعد إحدى أكبر وأنجح المؤسسات التجارية المملوكة للقطاع الخاص في منطقة الخليج الأدنى.

45 دولة ومنطقة: تتألف مجموعة "طوكيو مارين" من "طوكيو مارين هولدينجز" و155 شركة تابعة، وتنشط في مجال التأمين المحلي على غير الحياة، والتأمين المحلي على الحياة، والتأمين الدولي، والأعمال المالية والعامة.

155 شركة تابعة: توفر مجموعة "طوكيو مارين" مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تتمتع بمكانة تنافسية قوية في الأسواق المتقدمة والناشئة على حدٍّ سواء، والتي تشكل جوهر سوق التأمين العالمي.

40848 موظف: يوفّر موظفونا الذين يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة والخبرة حول العالم إدارة احترافية للمخاطر والخدمات الفعالة لتسوية طلبات التعويض عن الحوادث.

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لمحة عن منصة ( RoadSafetyUAE ):

تتمثّل رؤية منصة (RoadSafetyUAE) في المساهمة في خفض عدد الوفيات والإصابات والحوادث المرورية في دولة الإمارات العربية المتحدة. أما رسالتنا، فهي رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطريق في الإمارات العربية المتحدة لممارسة السلوك الملائم على الطرقات على أساسٍ مستدامٍ وعلى أعلى مستويات التواصل. وتعمل منصة (RoadSafetyUAE) الحائزة على جوائز مع أصحاب المصلحة من مستخدمي الطريق، والجهات الحكومية، والإعلام، والشركاء ذوي الوعي حيال المسؤولية الاجتماعية للشركات. ونقدّم في قائمة "نصائح وإرشادات"، والتي نعتبرها أساس المحتوى التوعوي على منصتنا، أكثر من 60 موضوعاً مرتبطاً بالسلامة المرورية وتتصل بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني التالي:

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