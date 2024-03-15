النفط يتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بحوالي 4%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها تتجه لتحقيق مكاسب بنحو أربعة بالمئة هذا الأسبوع مدعومة بتعديل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها للطلب على النفط في 2024 بالرفع، والانخفاض غير المتوقع للمخزونات الأمريكية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 85.17 دولار للبرميل , بعدما تجاوزت 85 دولارا للبرميل أمس الخميس لأول مرة منذ نوفمبر .
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وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 81.04 دولار.
المصدر:
MENAFN15032024000202011048ID1107981141
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