النفط يتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بحوالي 4%

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها تتجه لتحقيق مكاسب بنحو أربعة بالمئة هذا الأسبوع مدعومة بتعديل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها للطلب على النفط في 2024 بالرفع، والانخفاض غير المتوقع للمخزونات الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 85.17 دولار للبرميل , بعدما تجاوزت 85 دولارا للبرميل أمس الخميس لأول مرة منذ نوفمبر .

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وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 81.04 دولار.

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