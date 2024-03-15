فينيكس: تاريخ اكتتاب جديد في 5 ديسمبر

(MENAFN
- TimesNewswire ) أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
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أعلنت مجموعة فينيكس بي إل سي الشركة الرائدة في مجال تعدين العملات المشفرة والتكنولوجيا والابتكار في مجال سلسلة الكتل (بلوكشين)، تاريخًا معدلًا لطرحها العام الأولى القادم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. ويأتي هذا التعديل في ضوء الإجازات الرسمية المعلنة للاحتفال باليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة في ذكراها الثانية والخمسين، مما يسمح للامة بالاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لتأسيسها.
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أيام الثاني والثالث والرابع من ديسمبر إجازات رسمية للقطاع الخاص. وللاحتفال بهذه المناسبة، وضمان مشاركة الشاملة في الاكتتاب العام، قامت مجموعة فينيكس بي إل سي بتغيير تاريخ الطرح ليصبح في الخامس من ديسمبر لعام 2023.
الاعتراف بالاحتفالات الوطنية
قال بيجان، المدير التنفيذي لشركة فينيكس بي إل سي:“مع الاحترام العميق لتقاليد دولة الإمارات العربية المتحدة، واحتفالًا باليوم الوطني، قمنا بتغيير تاريخ الاكتتاب العام ليصبح في يوم الخامس من ديسمبر”.
وأضاف بيجان،“إن مراعاتنا للاحتفالات الوطنية تؤكد احترامنا العميق لتراث الإمارات العربية المتحدة، وإخلاصنا في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لبلادنا”.
نصائح للمستثمرين
تنصح مجموعة فينيكس بي إل سي جميع المستثمرين والأطراف المهتمين، بالاطلاع على الموعد الجديد للاكتتاب، وتلتزم الشركة بتسهيل هذا التغيير وجعله سلسًا، كما أنها ستقدم الدعم الكامل للمساهمين أثناء هذه الفترة.
ترقب عن الموعد الجديد للاكتتاب العام
لم يؤد التغيير في الجدول الزمني إلى إضعاف الحماس للاكتتاب العام الأولى القريب لمجموعة فينيكس بي إل سي، قال مناف، المدير العام لشركة فينيكس بي إل سي:“إننا نتوقع استقبالًا حارًا من المستثمرين، عندما نقوم بإدراج الاكتتاب العام الأولى في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في الخامس من ديسمبر”.
وأضاف مناف:“فريقنا مستعد للاستفادة من هذا الزخم والتجهيز الضخم الذي أعددناه لهذه المناسبة الكبرى”.
نبذة عن مجموعة فينيكس بي إل سي
مجموعة فينيكس بي إل سي هي شركة رائدة في مجال تعدين العملات المشفرة، والتكنولوجيا، وسلسلة الكتل (بلوكشين)، وهي معروفة بحلولها المبتكرة التي تقود قطاع الأموال الرقمية إلى الأمام. وقد نجحت الشركة في تطوير وتنفيذ تقنيات (بلوكشين) الخاصة وعمليات تعدين العملات المشفرة المتقدمة على مستوى العالم، مما أدى إلى ترسيخ مكانتها ككيان موثوق به في مجال التكنولوجيا.
وبصدد إعداد مجموعة فينيكس لطرحها العام الأولي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول PHX، فإنها تستعد لتعزيز إنجازاتها لتستمر والتوسع بشكل أكبر ومواصلة طريقها في الابتكار والنمو ضمن الاقتصاد الرقمي العالمي.
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