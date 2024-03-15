مجموعة فينيكس بي إل سي تحتفل بالطرح العام الأولي التاريخي في سوق أبوظبي للأوراق المالية

(MENAFN
- TimesNewswire ) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في 5 ديسمبر 2023
في حدث بالغ الأهمية يمثل حقبة جديدة في قطاع التكنولوجيا والقطاع المالي الإقليمي، تعلن مجموعة فينيكس بي إل سي بكل فخر عن إدراجها الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). ويمثل هذا الاكتتاب العام التاريخي، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط لشركة خاصة متخصصة في تعدين العملات المشفرة والبلوكتشين، قفزة كبيرة في رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة نحو الاقتصاد الرقمي.
معلم تاريخي في مجال التكنولوجيا والمالية
يمثل الظهور العام الأول لشركة مجموعة فينيكس بي إل سي في سوق أبوظبي للأوراق المالية قفزة كبيرة في الابتكار والنمو في قطاع التكنولوجيا والبلوكتشين، حيث يمثل الاكتتاب العام إنجازًا كبيرًا في تاريخ قطاع التكنولوجيا والتمويل في الشرق الأوسط، ويرمز إلى الأهمية العالمية المتزايدة للمنطقة في هذه المجالات.
الشكر والتقدير
نعرب عن امتناننا العميق للقيادة الحكيمة لإمارة أبوظبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) لدعمهم المتواصل وبصيرتهم، والتي كان لها دور محوري في تحقيق هذا النجاح التاريخي. نتقدم بالشكر الجزيل إلى المساهمين وأصحاب المصلحة وأعضاء مجلس الإدارة وعائلة فينيكس المتفانية على ثقتهم وتفانيهم المستمر. كما نعرب أيضًا عن خالص تقديرنا لشركة إنترناشيونال سكيوريتيز ذ.م.م لدورها الذي لا غنى عنه كمستشارنا الرئيسي ووكيل الاكتتاب الرئيسي لدينا، حيث يوجهوننا خلال هذه الرحلة المحورية.
صرح بيجان علي زادهفرد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة فينيكس بي إل سي:
“إن الاكتتاب العام اليوم هو شهادة على قوة الرؤية والتعاون والابتكار. ونحن ممتنون للغاية لجميع الذين ساهموا في هذا الحدث التاريخي. وبينما نخطو إلى هذا الفصل الجديد، يكثف تركيزنا على توسيع نطاق وصولنا وتأثيرنا عالميًا، مدفوعًا من خلال ركائزنا الأساسية المتمثلة في تعدين البيتكوين، والطاقة المتجددة، والتصنيع المتقدم، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. ونحن متحمسون للمضي قدمًا، مع قطاع التكنولوجيا والتمويل الديناميكي في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره أساسنا”.
وأضاف مناف علي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمجموعة فينيكس بي إل سي:
“نحن فخورون بوصولنا إلى هذا الإنجاز، وهو انعكاس لالتزامنا بالتميز والنمو. لقد كانت رحلتنا حتى الآن رائعة، ولكن هذه مجرد البداية. ونحن نتطلع إلى مواصلة رحلتنا في الابتكار، وتعزيز مكانتنا كشخصية رائدة في المشهد التكنولوجي العالمي.”
التطلع إلى المستقبل:
– تطمح مجموعة فينيكس بي إل سي إلىمستقبلًا من النمو المستمر والابتكار، مع الالتزام بتطوير التكنولوجيا والاستدامة.
– تستعد الشركة لاستكشاف آفاق جديدة في العالم الرقمي، وتعزيز مساهماتها في الاقتصاد العالمي اللامركزي والقائم على التكنولوجيا.
عن مجموعة فينيكس:
تأسست مجموعة فينيكس بي إل سي في العام 2017، وسرعان ما أصبحت رائدة عالميًا في مجال تعدين العملات المشفرة والابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا البلوكتشين، ومع التزامها القوي بالاستدامة والتقدم التكنولوجي، تستعد الشركة للعب دور محوري في تشكيل مستقبل قطاع التمويل الرقمي.
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العلامة التجارية: مجموعة فينيكس بي إل سي
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المصدر: مجموعة فينيكس بي إل سي
نهاية البيان الصحفي
إخلاء المسؤولية: هذا البيان الصحفي مخصص لأغراض إعلامية فقط. وللمزيد من المعلومات التفصيلية حول مجموعة فينيكس بي إل سي والاكتتاب العام الأولي لها، يرجى الرجوع إلى الوثائق الرسمية المقدمة من سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).
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