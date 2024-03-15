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تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

3/15/2024 3:12:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وتكون الأجواء الأحد، مغبرة خاصة في مناطق البادية، مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.


وتتأثر المملكة الاثنين، بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون غزيرة احيانا خاصة في جنوب المملكة ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

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