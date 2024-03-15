مجلس الأمن يمدد مهام البعثة الأممية في جنوب السودان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قرر مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان حتى 30 نيسان 2024.



واعتمد المجلس القرار الذي حمل الرقم 2726 بالإجماع، وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كون "الوضع في البلاد لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".



وأذن المجلس، حسب القرار، لبعثة الأمم المتحدة في السودان (يونميس)، باستخدام كافة الوسائل اللازمة للقيام بمهامها.



يذكر أن مجلس الأمن يمدد مهام بعثات حفظ السلام لمدة سنة كاملة، وعليه، سيعود المجلس للتصويت مجددا في نهاية الشهر المقبل على تمديد مهام البعثة في جنوب السودان لفترة أخرى.